اكتشاف "شبه قمر" سيظل يدور حول الأرض لمدة 1500 عام

كشفت دراسة حديثة عن وجود قمر جديد يدور حول كوكب الأرض، أو ما يُعرف باسم "شبه القمر"، وتم رصده من قِبَل خبراء باستخدام تلسكوب "بن - ستارز" في الجزء العلوي من بركان هاليكالا في هاواي.

ويحمل "شبه القمر" الاسم "2023 FW13" وهو واحد من عدد قليل من "أشباه الأقمار" المعروفة.

ويعتقد الخبراء أن "شبه القمر" الجديد كان في محيط الأرض منذ حوالي 100 قبل الميلاد، وسيستمر في الدوران حول الكوكب لمدة 1500 عام على الأقل، حتى عام 3700 بعد الميلاد، وفقًا لموقع "لايف ساينس العلمي.

ويعد "شبه القمر" صخرة فضائية تدور حول الأرض، إلا أنها مرتبطة جاذبيًا بالشمس بدلًا من الأرض، ولذلك فإنها تحمل لقب "شبه".

ويجدر بالذكر أن اكتشاف "2023 FW13" ليس أمرًا جديدًا، إذ سبق ورُصد "شبه قمر" آخر يُدعى "469219 Kamooalewa" في عام 2016، وفي ذلك الوقت كان يُعتقد أنه أصغر قمر صناعي معروف وأقربه إلى الأرض.

وكان مرصد "بن - ستارز" في هاواي قد لاحظ "شبه القمر" الجديد "2023 FW13" لأول مرة في 28 مارس الماضي، وتم الإعلان عن الاكتشاف رسميًا في 1 أبريل، بعد ملاحظات إضافية من تلسكوب كندا فرنسا هاواي على ماونا كيا، بالإضافة إلى مراصد في قمة كيت وجبل ليمون.