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الجمعة 02 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

السعودية تعلن انخفاض صادرتها السلعية بقيمة 53.6 مليار ريال

ارشيفية
ارشيفية
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بلغت قيمة الصادرات السلعية للسعودية في الربع الأول من 2023 نحو 313.5 مليار ريال، مقابل 367.1 مليار ريال في الربع الأول من 2022. 

وأوضحت نشرة التجارة الدولية للسعودية للربع الأول من 2023، التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء السعودية، أن هذه الصادرات انخفضت بمقدار 53.6 مليار ريال، بنسبة 14.6 في المائة.

وأفادت نتائج نشرة التجارة الدولية للسعودية، بأن قيمة الصادرات البترولية خلال الربع الأول من 2023 بلغت 245.4 مليار ريال، مقابل 288.5 مليار ريال خلال الربع الأول من 2022، وذلك بانخفاض مقداره 43.1 مليار ريال وبنسبة 14.9 في المائة، وكان انخفاض الصادرات البترولية له الأثر الأكبر في انخفاض الصادرات السلعية.

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