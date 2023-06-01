الدفاع الروسية : خسائر أوكرانيا أمس 660 جنديا و17 طائرة مسيرة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية ،اليوم الخميس، أن خسائر القوات الأوكرانية، أمس الأربعاء، شملت نحو 660 جنديا وطائرة "سو-25" و17 طائرات مسيرة، بالإضافة إلى عدد من المدافع والمعدات العسكرية الأخرى.

وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي، حسبما أذاعت فضائية روسيا اليوم، اليوم الخميس، إنه تم تحييد 3 مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية والقضاء على نحو 45 جنديا للعدو على محور كوبيانسك، وتحييد مجموعة تخريب واستطلاع ومقتل 80 جنديا على محور كراسني ليمان، إضافة إلى تصفية 120 جنديا أوكرانيا على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه ونحو 20 آخرين على محور خيرسون.

وأفادت بأنه على محور دونيتسك، قتل حوالي 395 جنديا أوكرانيا خلال يوم، تخوض وحدات من فيلق الجيش الأول معارك في منطقة أفدييفكا، بينما تواصل الفصائل الهجومية للواء 5 الآلي وقوات "أحمد" الخاصة، العمليات الهجومية على محور مارينكا التكتيكي.

وتضمنت خسائر الجيش الأوكراني على المحاور المذكورة دبابة، ومدفع ذاتي الدفع "أكاتسيا"، ومدفع ذاتي الحركة "غفوزديكا"، ومدفع هاوتزر من طراز "مستا-بي"، و2 من طراز "دي-20" و2 آخرين من طراز "دي-30"، إضافة إلى راجمة صواريخ من طراز "غراد".

وأكدت وزارة الدفاع الروسية تدمير مستودعين للذخيرة في دونيتسك ومركزي قيادة للوائين أوكرانيين في دونيتسك وزابوروجيه.

وأشار تقرير الدفاع الروسية إلى إصابة 103 وحدات مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق نار وقوات ومعدات عسكرية في 149 منطقة خلال يوم.

وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية طائرة أوكرانية من طراز "سو-25" في مقاطعة زابوروجيه، كما اعترضت 16 قذيفة من راجمات الصواريخ HIMARS و"أوراغان" و"أولخا" ودمرت 17 طائرة بدون طبار في مناطق متفرقة.