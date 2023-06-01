عاصفة ترابية تضرب السويس

تعرضت محافظة السويس إلى عاصفة ترابية عصر اليوم الخميس، تسببت في حلول ظلام جزئي على المدينة مع بداية العاصفة، إذ حجبت الأتربة والرمال ضوء الشمس، وحل لون ما بين البرتقالي والأحمر الأجواء في مدينة السويس.

وشهدت محافظة السويس اليوم طقس حار نهارا، مع نشاط ملحوظ للرياح بلغت سرعها خلال فترة الظهيرة 18 عقدة بحرية، إلا أنها تزايدت عصر اليوم، ومع حلول العاصفة التي بدأت من مدينة السلام شرق السويس.

وتسببت العاصفة في ضعف مستوى الرؤية الافقية دون مسافة أقل من 500 متر، وسرعان ما اختفت المنشآت بفعل الاتربة العالقة في العاصفة وحجبت عن الرؤية البصرية منشأت تبعد أقل من 300 متر.

ومع دقات الرابعة والنصف بدأ تأثير العاصفة في التراجع بشكل نسبي، حيث انخفض نشاط الرياح، وبدأت الرؤية تمسي أكثر وضوحا.

وأعلن اللواء عبدالمجيد صقر رفع درجة الاستعداد لمواجهة تداعيات التقلبات الجوية والطقس السيئ الذي تعرضت له السويس اليوم، ووجه الأحياء ومديريات الإسكان والصرف الصحي وإدارة الطوارئ التنسيق مع الأجهزة المعنية للتحرك السريع فور وقوع أي حوادث أو تداعيات للطقس.