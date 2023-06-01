ads
الجمعة 02 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بيراميدز يقرر سفر عبدالله السعيد وأسامة جلال إلى ألمانيا للعلاج

عبدالله السعيد قائد
عبدالله السعيد قائد بيراميدز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، أن ثنائي فريق الكرة، عبد الله السعيد وأسامة جلال، مستمران في البرنامج العلاجي والتأهيلي المكثف خلال المرحلة المقبلة، بعد قرار الإدارة التنفيذية بسفر اللاعبين إلى ألمانيا للعرض على أهم وأفضل الأطباء هناك.

 

وأوضح “المنيري” أن إدارة بيراميدز اتخذت قرارها بسفر الثنائي مؤخرا للعرض على طبيب نادي بايرن ميونيخ، وطبيب المنتخب الألماني، لاتخاذ القرار النهائي بشأن الإصابة التي يعاني منها اللاعبان ومدى حاجة أي منهما لتدخل جراحي، أو الاكتفاء بالتدريبات التأهيلية والعلاجية وفق برنامج مخصص لكل منهما.


وأكد أن عبد الله السعيد والذي يعاني من تمزق في أربطة الركبة، تم عرضه على الطبيب الألماني خلال الأسبوع الماضي وأكد عدم حاجته لجراحة، والاكتفاء بحقن موضعي في مكان الإصابة، ومواصلة برنامجه العلاجي والتأهيلي لمدة أسبوعين قادمين، مع نزول الملعب خلال أيام لإجراء تدريبات علاجية.


وأوضح أن أسامة جلال هو الآخر والذي يعاني من مزق في العضلة الضامة، تم حقنه في موضع الإصابة، ويسير وفق برنامج علاجي وتأهيلي خاص، مشيرا إلى أن الإدارة قررت سفر اللاعبين مرة أخرى إلى ألمانيا يوم 4 يونيو الجاري، للعرض مجددا على الطبيب، وبدء المرحلة الثانية من البرنامج العلاجي والتأهيلي.

 

ويغيب عبد الله السعيد وأسامة جلال عن بيراميدز بعد الإصابة التي تعرض لها الثنائي خلال مباراة الأهلي في نهائي بطولة كأس مصر، والتي أقيمت خلال شهر أبريل الماضي.

إصابة عبدالله السعيد نادي بيراميدز طبيب نادي بايرن ميونخ