محافظ أسوان يستقبل وفدا من القيادات الطبيعية بقرية أمبركاب بنصر النوبة

زار وفد من قيادات قرية أمبركاب، التابعة لمركز نصر النوبة، إستمرارًا لعلاقات الود والتقدير والتعاون المتواصل بين الأهالى والقيادات التنفيذية فى المحافظة، اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لتقديم الشكر له على الجهود المبذولة فى احتواء أزمة حادث غرق الفلوكة والتى أسفرت عن غرق 6 من شباب أهالى قريتى أمبركاب وأبو هور بمجرى نهر النيل فى أول شهر مارس الماضى.

جاء ذلك بحضور النائب أيمن فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة نصر النوبة، وأيضًا ياسين عبد الصبور نقيب المعلمين بأسوان.

ومن جانبه عبر اللواء أشرف عطية عن خالص تعازيه لأسر وأهالى ضحايا هذا الحادث الأليم، مشيدًا بروح التلاحم والتماسك والتعاون بين قيادات وأهالى قريتى إمبركاب وأبو هور، وكذلك أهالى القرى المجاورة بالمراكز الأخرى، ومساندتهم لأسر الشهداء وضحايا الحادث، وحرصهم على الوقوف صفًا واحدًا لإنجاح عملية إنتشال جميع الجثامين ودفنهم فى مقابرهم وهو الذى يعكس صفات الأصالة والمعدن الطيب وغيرها من الصفات الحميدة التى يمتاز بها المجتمع الأسوانى وتظهر جليه فى مواجهة وإجتياز المحن والشدائد.

وخلال اللقاء حرص اللواء أشرف عطية على الإستماع لعدد من المطالب والمشاكل الجماهيرية التى قام بعرضها وفد أهالى القرية والتى كان من أبرزها المشكلات المتعلقة بالكهرباء، ومشروع خان أسوان، وأيضًا الحاجة للتوسع فى إنشاء المدارس الفنية لإتاحة الفرصة لأبنائنا الطلاب للتدريب وإكتساب الخبرات التى تؤهلهم للإلتحاق بسوق العمل حيث كشف محافظ أسوان على حرصه الدائم وسعيه المستمر للتواصل والتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات المناسبة لتلبية وسد الإحتياجات والمطالب الجماهيرية مما يساهم فى إعلاء الصالح العام وبما يعود بالنفع والإيجاب وتوفير حياة كريمة للمواطن والمجتمع الأسوانى.

وفى ختام اللقاء قام وفد القرية بإهداء محافظ أسوان درع وإلتقاط الصور التذكارية تعبيرًا عن شكرهم وتقديرهم لجهوده فى كافة المجالات التنموية.

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