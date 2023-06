تقييم شركة XM كمنصة تداول

تقييم شركة XM

تقدم XM Group أكثر من 1000 أداة مالية وتشمل العملات المشفرة و CFDs والأسهم والسلع ومؤشرات الأسهم والمعادن الثمينة وغيرها. تفخر اكس ام بحقيقة أنها تنفذ أكثر من 99٪ من المعاملات في أقل من ثانية وتخدم أكثر من 5 ملايين عميل من 190 دولة بأكثر من 25 لغة. تعد موثوقية وسرعة تنفيذ الأوامر من بين أعلى المعدلات المتاحة للمتداولين الأفراد وتقدم شركة اكس ام مزيجا مثاليا من الأمان والدعم وسهولة الإيداع والسحب والرسوم المنخفضة. وهذه الميزات هي الأكثر طلبا وتضيف قيمة إلى الوسيط في نظر العملاء. فيما يلي سوف نعرض تقييم شركة XM

وصف شركة XM

تأسست عام 2009 وتقدم عبر الإنترنت خدمات التداول في الفوركس والمعادن الثمينة والأسهم والطاقة. حصلت XM على ترخيصها من CySEC في قبرص و ASIC في أستراليا وتم تسجيلها لدى FCA والهيئات التنظيمية الأخرى في أوروبا.

توفر إمكانية XM التداول على أكثر من 50 من أزواج العملات مقابل أقل فروق أسعار بالإضافة إلي رافعة مالية مرنة وحد أدنى للإيداع 5 دولارات. كما تحمي مصالح عملائها باستخدام فروق أسعار ضيقة وبغض النظر عن مبلغ الإيداع ونوع الحساب يتم التعامل مع جميع المتداولين بنفس الطريقة. يتمتع جميع المتداولين بشروط التداول على قدم المساواة وبشكل عادل. شركة اكس ام رائدة حقيقية في صناعة الفوركس من خلال ضمان رضا العملاء ولهذا السبب نجحت في الاحتفاظ بالعملاء أكثر من وسطاء الفوركس الآخرين.

مميزات شركة XM

كل وسيط لديه مزايا لا يمكن العثور عليها في وسيط آخر. وبالتالي يجب على المتداولين اختيار الوسيط الذي يلبي معظم احتياجاتهم. فيما يلي مراجعة أهم مميزات شركة اكس ام:

رافعة مالية عالية تصل إلى 1000: 1

الدردشة الحية وخيارات دعم العملاء الأخرى بأكثر من 25 لغة

بدون عمولات

حساب تجريبي دائم

أعلى سرعة للعمل

خدمة عملاء متميزة متوفرة على مدار الساعة طوال الأسبوع

توافر ثلاثة تراخيص للأنشطة المالية.

5 دولار فقط حد أدنى للإيداع

القدرة على تداول الأسهم الحقيقية

سمعة الوسيط الجيدة

سياسة مكافأة مواتية

قسم ممتاز لتدريب المبتدئين والتحليلات

حماية الرصيد السلبي

عيوب شركة XM

تداول ETF غير مدعوم

ليست العمولات الأكثر ملاءمة للفوركس

عدد محدود من الأسواق

أدوات استثمارية قليلة وفرص الدخل السلبي

قيود إقليمية مختلفة لشركات الإدارة المختلفة

لا يمكنك إيداع الأموال من خلال PayPal

ما هي خيارات التداول على منصة XM؟

العقود مقابل الفروقات: تعتبر بمثابة أداة التداول الرئيسية في اكس ام. هناك مجموعة كبيرة إلى حد ما من العقود مقابل الفروقات على الأسهم - أكثر من 1000 نوع من الأوراق المالية للشركات العاملة في 18 دولة في العالم. أيضا شركة XM لديها 18 مؤشرا مختلفا للأسهم، بما في ذلك الأدوات الشائعة مثل S &P500 و EU50 و JP225 وغيرها.

الفوركس: لدي اكس ام مجموعة كبيرة من العملات. يتم تمثيل ما مجموعه 57 زوجا من أزواج التداول هنا. يركز الوسيط بشكل أساسي على تداول أزواج العملات الشائعة EURUSD ، GBPUSD ، USDJPY) والأسعار المتقاطعة (GBPCHF ، EURJPY. يتم تداول العملات النادرة هنا بشكل رئيسي في أزواج مع الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني.

الأسهم: ربما خيار تداول الأسهم صغير نسبيا ولكن حقيقة وجودها يمكن اعتبارها بالفعل ميزة إضافية لهذا الوسيط.

تطبيق XM

تطبيق XM مجاني للتنزيل على أجهزة iOS و Android للتداول في أي مكان وفي أي وقت على منصة MT5. في التطبيق يمكنك تحليل الاستثمارات وتتبع محفظتك المالية وإدارة حسابك بسهولة. هناك أيضا خدمات ندوات تعليمية حول أهم موضوعات التداول. وخلال جلسات التعليم المباشر يمكن للعملاء من جميع مستويات المهارة طرح الأسئلة على المدربين المؤهلين في الوقت الفعلي ومناقشة الاستراتيجيات وتغيرات السوق والأخبار.

كما توفر أيضا الكثير من مقاطع الفيديو وأيضا الكثير من المقالات حول أساسيات التداول. وبها أيضا قسم تحليلات السوق في الوقت الحقيقي يسمح للمتداولين بمواكبة الاتجاهات الحالية.

حسابات التداول في XM

هناك تنوع كبير في حسابات التداول الخاصة بوسيط XM. هناك خيارات لكل من المستخدمين المبتدئين والمتداولين ذوي الخبرة. هناك خمسة أنواع من حسابات التداول في هذه الشركة:

• الحسابات الصغيره. حساب Micro يعتبر الحساب الأمثل للعملاء المبتدئين. تكمن خصوصيته في حقيقة أن حجم 1 لوت هنا يساوي 1 وحدة من العملة الأساسية. في الحسابات الأخرى حجم اللوت هو 000.

• الحسابات القياسية.

• حساب XM Zero تمتلك الشركة أيضا حساب XM Zero خاص. خصوصيته في أنه يمكنك العمل مع انتشار من 0 نقطة. ومع ذلك عليك هنا أن تأخذ في الاعتبار أن XM Zero تتقاضى عمولة بدلا من فروق الأسعار.

• حساب XM Ultra Low يسمح حساب التداول Ultra Low للعميل باختيار حجم العقد بشكل مستقل. هناك خياران هنا:

1. Standard Ultra : تكون فيه قيمة لوت 1 من 100

2. Micro Ultra : تكون فيه قيمة لوت 1 من 1000.

• حسابات تداول الأسهم. حساب متخصص مصمم لتداول الأسهم الحد الأدنى لمبلغ الإيداع له هو 10،000 دولار ويدعم عملة الدولار فقط. حجم 1 لوت هنا يساوي حصة واحدة. يرجى ملاحظة أن حساب الأسهم يوفر الوصول فقط لتداول الأسهم، والباقي يسمح لك بالعمل مع أدوات التداول بخلاف الأسهم.

الاستثمار على منصة XM

يعتبر وسيط XM موثوقا به تماما ولديه التصاريح اللازمة وليس لديه مشاكل في سحب الأموال. شركة اكس ام مناسبة للمتداولين المبتدئين غير المستعدين لاستثمار أموال كبيرة. الحد الأدنى لرأس المال هو 5 دولارات أمريكية فقط لذا فإن هذه الشركة مثالية لبدء التداول في الأسواق المالية. ومع ذلك الوصول إلى سوق الأوراق المالية محدود للغاية لذلك من غير المرجح أن تكون هذه الشركة قادرة على جذب المستثمرين على المدى الطويل.

يمكن لعملاء XM الاختيار من بين أنواع حسابات مختلفة. أيضا يتطلب العمل مع MT4 و MT5 بعض المعرفة بمعني أنه قبل استخدام خدمات XM يوصى بشدة باكتساب بعض الخبرة في التداول أو على الأقل تسجيل حساب تجريبي دائم.

الأسئلة الشائعة حول شركة XM

هل من الممكن أن تخسر أموالا أكثر مما هو موجود في الحساب؟

لا لن تسمح لك الحماية من الرصيد السلبي بخسارة أموال أكثر مما لديك في حسابك وإذا كان هناك خطر ستتلقى إشعارا مسبقا بالحاجة إلى تجديد حسابك.

هل أموالي آمنة في حسابي لدى XM؟

تحتفظ الشركة بأموال العملاء في حسابات بنكية منفصلة. وبالتالي يتم فصل أموال العملاء عن أموال الشركة ولا تستطيع XM الوصول إليها ولا يمكنها إجراء أي معاملات مالية دون موافقة العملاء. ومع ذلك في حالة إفلاس الوسيط لا يتم حماية المستخدمين بأي شكل من الأشكال لأن اكس ام ليست عضوا في صندوق تأمين الودائع في أي بلد كما أن الشركة المالية لا توفر تأمينا على الودائع.

ما مدى موثوقية XM؟

يعمل وسيط XM منذ عام 2009. خلال هذا الوقت لم ترتبط فضيحة واحدة بالشركة. تتمتع الشركة المالية بسمعة طيبة ويثق بها العملاء من جميع أنحاء العالم.

هل يمكنني فتح حسابات تداول XM متعددة؟

نعم تسمح XM لمتداول واحد بفتح ما يصل إلى ثمانية حسابات ويمكن القيام بذلك في قسم المستخدم.

هل هناك أي رسوم مفروضة على حساب غير نشط؟

يعتبر الحساب خاملا إذا لم تقم بإجراء صفقات أو إيداع أو سحب أموال أو تسجيل الدخول إلى حساب التداول الخاص بك في غضون 90 يوما. في هذه الحالة سيتم تحصيل ما يعادل 5 دولارات شهريا.

كم من الوقت يستغرق إيداع الأموال في الحساب؟

على الفور ما عدا التحويلات المصرفية.

هل يمكنني إيداع الأموال في حساب صديق؟

لا، لا تقوم XM بإيداع أو سحب الأموال بناء على طلب أطراف ثالثة.