"عشمه قاتله" كليب جديد لمطرب "الغزالة رايقة"

يستعد المطرب محمد أسامة الشهير بأغنية "الغزالة رايقة" لطرح أغنية جديدة تحمل طابع درامي لأول مرة، تحمل اسم "عشمه قاتله" من كلمات أيمن عز وألحان محمود شحاتة وتوزيع وسام عبد المنعم.

"عشمة قاتله" أولى أغاني أسامة هذا الموسم ضمن ميني ألبوم جديد يحضر له حاليا مع مدير أعماله ومنتج أغانيه تامر عبد المنعم ويتعاون فيه مع نخبة من الشعراء والملحنين وموزعين الموسيقى منهم عزيز الشافعي،تامر حسين، ومدين ،أحمد حسن راؤول ،أيمن عز، محمود شحاته، وسام عبد المنعم ويحيي يوسف..

يذكر أن محمد أسامة انتهى مؤخرا من تسجيل ديو جديد يجمعه بالنجم اللبناني "جو أشقر" يحمل اسم "يحيا السهيرة #روقان" وهي من كلمان أحمد حسن راؤول وألحان مدين وتوزيع يحيي يوسف وصورت بطريقة الفيديو كليب علي أن يتم طرحها في منتصف شهر يونيو الجاري عبر موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب والمنصات الموسيقية المختلفة، كما يحضر أغنية جديدة ستكون ديو أيضا مع المطرب الشعبي محمود الليثي وستصدر بشكل دعائي لأحد الأفلام في صيف ٢٠٢٣.