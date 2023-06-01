ads
الجمعة 02 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

"عشمه قاتله" كليب جديد لمطرب "الغزالة رايقة"

محمد أسامة
محمد أسامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يستعد المطرب محمد أسامة الشهير بأغنية "الغزالة رايقة" لطرح أغنية جديدة تحمل طابع درامي لأول مرة، تحمل اسم  "عشمه قاتله" من كلمات أيمن عز وألحان محمود شحاتة وتوزيع وسام عبد المنعم.
"عشمة قاتله" أولى أغاني أسامة هذا الموسم ضمن ميني ألبوم جديد يحضر له حاليا مع مدير أعماله ومنتج أغانيه تامر عبد المنعم ويتعاون فيه مع نخبة من الشعراء والملحنين وموزعين الموسيقى منهم عزيز الشافعي،تامر حسين، ومدين ،أحمد حسن راؤول ،أيمن عز، محمود شحاته، وسام عبد المنعم ويحيي يوسف.. 
يذكر أن محمد أسامة  انتهى مؤخرا من تسجيل ديو جديد يجمعه بالنجم اللبناني "جو أشقر" يحمل اسم "يحيا السهيرة #روقان" وهي من كلمان أحمد حسن راؤول وألحان مدين وتوزيع يحيي يوسف وصورت بطريقة الفيديو كليب علي أن يتم طرحها في منتصف شهر يونيو الجاري عبر موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب والمنصات الموسيقية المختلفة، كما يحضر أغنية جديدة ستكون ديو أيضا مع المطرب الشعبي محمود الليثي وستصدر بشكل دعائي لأحد الأفلام في صيف ٢٠٢٣.

محمد أسامة الغزالة رايقة عشمة قاتلة