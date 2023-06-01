بروتوكول تعاون بين حماة الوطن والحزب الشيوعي الصيني للتنمية المجتمعية وتبادل الخبرات

التقى النائب اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي، يرافقه الدكتور عمرو سليمان المتحدث الرسمي بحزب حماة الوطن وأمين أمانة اللجان النوعية المتخصصة، والدكتور أحمد السعيد عضو لجنة الثقافة المركزية بالحزب، السفير الصيني بالقاهرة لباولي تشانغ في مقر إقامته، وذلك بناء علي دعوة منه للقاء الحزب.

جاء ذلك انطلاقا من اهتمام حزب حماة الوطن بتنمية العلاقات الخارجية كأحد الأحزاب السياسية الداعمة لكافة الجهود الوطنية التي تعمل على تعزيز التعاون والتقارب بين الشعوب والدول.

في بداية اللقاء وجه النائب اللواء طارق نصير الشكر للسفير الصيني على هذه الدعوة، مؤكدا علي أن مصر والصين من أقدم الحضارات في العالم وتلاقت الحضارتان علي مر العصور تجاريا وثقافيا وشهدت العلاقات المصرية الصينية بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية سدة الحكم تطورا ملحوظا في كافة المستويات.

وأضاف “نصير” أن حزب حماة الوطن كأحد أضلاع الأحزاب السياسية الوطنية من خلال استراتيجيته يعمل علي تعزيز التعاون بين الأحزاب الوطنية في الدول الأخرى لتقارب وجهات النظر والتعاون علي كافة الأصعدة ويأتي على رأس هذه الأحزاب الحزب الشيوعي الصيني مما يمثله من تاريخ ودور داخل دولة الصين.

وأثني النائب اللواء طارق نصير على دور الصين في دعم مسيرة الاقتصاد المصري ودور الحزب الشيوعي في مكافحة والتخلص من الفقر في الصين.

وكشف عن تعاون مرتقب بين حزب حماة الوطن والحزب الشيوعي الصيني في مجالات التدريب والتأهيل وإعداد الكوادر وتبادل الزيارات وتوطين الصناعات ونقل التقنيات الزراعية الصينية لمصر في ظل التعاون المشترك بين الدولتين.

ومن جهته عبر السفير لباولي تشانغ عن دعم الصين لمسيرة مصر الحديثة في بناء الجمهورية الجديدة والقضاء على العشوائيات وتقديم الخبرات والمساعدات التي تساهم علي تعزيز قدرات مصر الاقتصادية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

واختتم اللقاء بتوجيه السفير الصيني الدعوة للواء طارق نصير أمين عام حزب حماه الوطن لزيارة دولة الصين للتعرف عن قرب على التجربة التنموية الصينية.