الزمالك يهنئ محمود الونش بعيد ميلاده

هنأ نادي الزمالك، محمود الونش مدافع الفريق والمنتخب الوطني الأول، بعيد ميلاده والذى يوافق اليوم الخميس .

وكتب النادي الأبيض عبر حسابه بتويتر اليوم، يوافق اليوم عيد ميلاد لاعبنا "محمود الونش" ، نتمني لك عامًا سعيدًا و ننتظر عودتك سريعًا .

وكشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن إجراء محمود حمدي "الونش" مدافع الأبيض، عملية الرباط الصليبي بنجاح أمس الأربعاء بأحد المستشفيات بألمانيا.

وقال محمد أسامة في تصريح صحفي، إن العملية التي أجراها "الونش"، هي عبارة عن إعادة بناء الرباط الصليبي الأمامي بواسطة المنظار الجراحي.

واستأنف فريق الكرة الأول بالزمالك، اليوم الخميس، تدريباته على ملعب النادي الأبيض في ميت عقبة، وذلك استعدادا للقاء الاتحاد السكندري، المقرر له الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة الثلاثون لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو قد منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية للأبيض امس الأربعاء، لتجنب تعرضهم للإرهاق.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بنتيجة 2-0 على حساب طلائع الجيش، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الثلاثاء الماضي باستاد القاهرة الدولي، المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

الفوز رفع رصيد فريق الزمالك للنقطة 50 في المركز الرابع لجدول ترتيب مسابقة الدوري، بينما تجمد رصيد الطلائع عند النقطة 26 في المركز السابع عشر لجدول الترتيب.