"اكسبولينك" تبحث مع "حماة الوطن" بالبحر الأحمر إعداد جيل جديد من المصدرين

التقى المهندس علي عبدالقادر، عضو مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين “اكسبولينك” والمهندس أحمد طه المدير التنفيذي للجمعية، بالأمين العام لحزب حماة الوطن بمحافظة البحر الأحمر محمد الشناوي، بمقر الجمعية، بهدف بحث فرص التعاون والاستفادة من برنامج اكسبولينك حاضنة التصدير لإعداد جيل جديد من المصدرين المصريين.

قال المهندس علي عبدالقادر، إن اللقاء يأتي في اطار الجهود المتواصلة من جمعية المصدرين المصريين نحو العمل على تنمية الصادرات المصرية بما يهدف إلى تحقيق استراتيجية الدولة لنمو الصادرات المصرية.

وأضاف عبدالقادر، أنه تم بحث التعاون المشترك بين اكسبولينك وحزب حماة الوطن بمحافظة البحر الأحمر، ومناقشة سبل الاستفادة من البرامج وأنشطة التي تقدمها الجمعية وتهدف إلى إعداد أجيال جديدة من المصدرين والمتخصصين في مجال التصدير.

وأوضح محمد الشناوي، أن تنمية الصادرات تمثل أحد مشروعات حزب حماه الوطن في المحور الاقتصادي لتنمية وتطوير قاعدة التصدير من خلال الخبراء المتخصصين حيث يمثل التصدير المركز الثالث من الدخل القومي.

وأضاف أن اللقاء يأتي في إطار إعداد بروتوكول تعاون بين اكسبولينك وحزب حماة الوطن لتقديم برنامج تدريبي معتمد لأبناء البحر الاحمر والصعيد يمكنهم من خلاله التدريب علي كل الأعمال اللوجيستية الخاصة بمراحل التصدير المختلفة مع الحصول بنهاية البرنامج التدريبي علي البطاقة التصديرية وعضوية الجمعية لمدة عام وشهادة بالاعتماد كمصدر معتمد من خلال برنامج اكسبولينك حاضنة التصدير "برنامج EIP لتمكين غير المصدرين ورواد الأعمال من التصدير".

يأتي برنامج اكسبولينك EIP، تماشيا مع الطلب المتزايد على التصدير في مصر والحاجة إلى تمكين المصدرين الجدد، حيث يتم تقديمه كبرنامج أكاديمي عملي متكرر يهدف إلى بناء القدرة التصديرية في مصر، التي يصل تأثيرها لخلق المزيد من فرص العمل، إضافة إلى التنمية المجتمعية والاقتصادية الشاملة على المدى الطويل.

ويقدم برنامج اكسبولينك EIP خدمات متكاملة لدعم الصادرات ما بين خدمات الحاضنة والتدريب بالإضافة إلى تسهيل الوصول إلى التمويل وروابط السوق المختلفة، بغرض بدء وتطوير ودعم رحلة التصدير لرواد الأعمال، والخريجين الجدد، والشركات المبتكرة والمصنعين المحليين أو الشركات القائمة التي ترغب في التصدير بنجاح إلى الأسواق العالمية.

كما يمكن نظام التعلم عبر الإنترنت، المشاركون من الحصول على فرصة لاكتساب المعرفة الأكاديمية الشاملة إلى جانب التوجيه العملي المصمم لتغطية أساسيات أعمال التصدير ليكونوا مجهزين لاستغلال فرص التصدير العالمية واستكشاف الخيارات المهنية المختلفة المتعلقة بالتصدير.

ويهدف البرنامج إلي تمكين مجموعة من المصدرين المهرة والناشطين بمرور الوقت من المساهمة بشكل مطرد في القيمة المضافة المتزايدة لنتائج التصدير وخاصة تصدير تلك المنتجات والخدمات التي تساهم في التوظيف وأيضا التي تدعم الاقتصاد الأخضر في مصر.

وبانتهاء التدريب يتم إجراء امتحان يحصل بعدها المتدرب الناجح علي البطاقة التصديرية وعضوية مجلس المصدرين المصريين لسنة كاملة تشمل الإمداد بالمعلومات والاستشارات اللازمة بعمليات التصدير الأولي بالمتدرب لضمان دعمه بكل الخبرات المطلوبة في كل مجالات التصدير.