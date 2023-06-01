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الجمعة 02 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

رئيس جامعة المنيا يلتقي مدير الإسعاف بالمحافظة لبحث تعزيز التعاون المشترك

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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التقى الدكتور عصام الدين صادق فرحات رئيس جامعة المنيا، بالدكتور ياسر الحسيني مدير مرفق الإسعاف بمحافظة المنيا، وذلك لتعزيز سبل التعاون والتنسيق الثنائي بين هيئة الإسعاف والمستشفيات الجامعية، في إطار الحرص المتبادل بين الجانبين على الارتقاء بالمنظومة الإسعافية والطبية التي تخدم مرضى المحافظة.
وثمن فرحات خلال اللقاء الدور الحيوي الذي يقدمه مرفق الإسعاف في التعامل الفوري مع الحالات الطارئة، وما يقوم به رجال الإسعاف من خدمات جليلة وأداء متميز تجاه الجرحى والحالات الحرجة، مؤكداً على الرصيد الكبير من العمل المثمر بين الجانبين، ومواصلة أطر التعاون مع المستشفيات الجامعية وعلى وجه الخصوص وحدة الاستقبال والطوارئ بالمستشفى الرئيسي.

 كما تطرق اللقاء إلى بحث إمكانية تدشين نقاط للإسعاف داخل التجمعات الطلابية بالحرم الجامعي وخاصة أثناء فترة الامتحانات؛ لضمان سلامة الطلاب.

الاستقبال والطوارئ التنسيق الثنائي الحالات الحرجة الدكتور عصام الدين صادق فرحات