الأمطار الغزيرة تعود إلى الإسكندرية من جديد رغم الطقس الحار

شهدت محافظة الإسكندرية، منذ قليل، هطول أمطار غزيزة على أنحاء البلاد، وذلك طبقًا لما حذرت منه الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم الخميس، والتي تشهد أجواء شديدة الحرارة ونشاط رياح مثيرا للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء.

ونوهت الأرصاد الجوية، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إلى أن حالة الطقس اليوم الخميس، يكون بها غطاء سحابي يصاحبه سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى اليوم على القاهرة الكبرى 40 درجة مئوية.

ونصحت بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، وفي حال الخروج في هذا التوقيت يفضل اصطحاب غطاء للرأس يحمي من أشعة الشمس المباشرة، كما نصحت مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر بارتداء الكمامات، وتوخي الحذر أثناء القيادة، وتناول الكثير من المرطبات والسوائل ومتابعة نشرة الأرصاد الجوية قبل الخروج من المنزل.

ولفتت إلى أن ارتفاع درجات الحرارة مستمر حتى غد الجمعة، وبداية من حالة الطقس يوم السبت تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض.