حبس 6 متهمين بالتنقيب عن الآثار في البساتين

أمرت نيابة البساتين الجزئية بحبس، ٦ أشخاص؛ في اتهامهم بالتنقيب عن الأثار داخل أحد العقارات، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، والتحفظ على المضبوطات.

كما كلفت النيابة بالتحرى حول نشاطهم الإجرامي والواقعة.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة، قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار المُشار إليه وأمكن ضبط (6 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة القسم) حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل شقة بالطابق الأرضى بالعقار المشار إليه "ملك أحدهم" وعُثر بداخلها على حفرة بعمق 8 أمتار، كما تم ضبط الأدوات المستخدمة فى أعمال الحفر والتنقيب.

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.