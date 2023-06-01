خطة الحكومة للتوسع في إنتاج تقاوى المحاصيل الاستراتيجية .. الزراعة: تغطية بالتقاوي المعتمدة بلغت 71% في 2022 ونستهدف 100% العام الجاري.. صيام: نحتاج لاستنباط سلالات جديدة

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا في مكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع قيادات معهد المحاصيل الحقلية وذلك لمناقشة خطة الوزارة في إنتاج تقاوى المحاصيل الاستراتيجية خاصة القمح والذرة والارز.

وخلال الاجتماع أكد القصير أنه في ضوء تكليفات القيادة السياسية تتوسع في إنتاج التقاوي الجيدة المعتمدة التي تحقق أعلى إنتاجية مؤكدا أن ذلك يأتي أيضا في إطار جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين ورفع مستوى معيشة المزارعين.

وقال وزير الزراعة أن السنوات القليلة الماضية شهدت مصر طفرة للوصول إلى نسبة التغطية بالتقاوي المعتمدة من مختلف المحاصيل الاستراتيجية وفى مقدمتها محصول القمح الذى حدثت فيه قفزة كبيرة ولأول مرة حيث تم انتاج تقاوى عام 2021 حوالى،45 الف طن من التقاوي المعتمدة وكانت نسبة التغطية لا تتعدى 35%، وفى عام 2022 وصلت إلى 96 الف طن بنسبة تغطية مع جميع الجهات المنتجة للتقاوي المعتمدة إلى 71% وهذا العام تستهدف الوزارة إلى الوصول إلى نسبة تغطية 100% مع وجود فائض استراتيجي لتصدير السوق الخارجي.

بدوره يقول الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن توفير التقاوي الجيدة من الأمور الهامة للوصول لإنتاجية عالية من القمح وعدم الاكتفاء بـ15 أردب وزن 150 كيلو جرام، وهنا يجب أن تعمل مراكز البحوث الزراعية استنباط سلالات جيدة تكون لديها القدرة إنتاجية تتجاوز الـ18 أردب وزن 150 كيلوجرام، وأيضًا تقاوي الذرة الشامية لأهميتها فى الانتاج الحيواني ودخولها فى صناعة الأعلاف.

ويضيف صيام لـ"البوابة نيوز": طبقًا للأرقام المعلنة عن وزارة الزراعة فقد تم تحقيق ما يزيد عن 70% من تقاوي العام الماضي، ومن المستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي خلال الموسم القادم، كما يجب توفير الأسمدة بأسعار مدعمة مع التوجيه والإشراف الفني لمساعدة المزارعين على التغلب على تداعيات التغيرات المناخية التى تتمثل في الظواهر المناخية المتطرفة حيث تسجل أعلي درجات الحرارة أو موجات صقيع تؤثر على النمو الخضري للمحاصيل.

‏كما ناقش الاجتماع أيضا جهود وخطة الدولة في مجال مكافحة دودة الحشد الخريفية باعتبارها أخطر الآفات التى تواجه محصول الذرة، وهنا يطالب المهندس حسام رضا، خبير الإرشاد الزراعي، بعودة الإرشاد الزراعي وتوفير التوجيه والاستشارات للمزارعين بداية من أوقات الزراعة واستخدام مبيدات تكون لديها القدرة على مقاومة الحشائش الضارة، والمتابعة مع المزراعين طوال موسم الزراعة حتى موسم الحصاد.

ويضيف رضا لـ"البوابة نيوز": الخطوة الأهم هو توفير منظومة معينة لتسليم التقاوي عالية الانتاجية للمزارعين بحسب المساحات المنزرعة والقضاء على السوق السوداء للبذور وعدم صرف أي كميات إلا من خلال البطاقات الزراعية.