نائب محافظ قنا يتابع سير العمل بالمركز التكنولوجي بقوص

أجرى الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بالمركز التكنولوجي التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، للاطمئنان على مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين، رافقه الدكتور قدري الشعيني رئيس مركز قوص، وأشرف أبو القاسم رئيس وحدة استرداد الأراضى بالمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية.



واستمع نائب محافظ قنا لشرح تفصيلى عن آلية العمل بالمركز وكيفية حصول المواطن على الخدمة من خلال نظام الشباك الواحد، مشيدا بمستوى الخدمات والإعتماد على الأنظمة الإلكترونية لتنظيم تقديم الخدمات للجمهور دون تزاحم.

عقب ذلك عقد نائب المحافظ اجتماعا مع مسئولي ملف التقنين بالمركز ، للتعرف علي أخر مستجدات موقف التقنين. كما تابع إجراءات تنفيذ قانون المحال العامة بهدف ترخيص جميع المحلات بالمدن والقري موجها بإنذار جميع المحلات التي لم يتقدم اصحابها بطلبات ترخيص، وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.