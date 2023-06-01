نهائي دوري أبطال أفريقيا.. دفعة قوية للوداد قبل مواجهة الأهلي

تلقى نادي الوداد المغربي بقيادة المدير الفني البلجيكي فاندنبروك، دفعة معنوية كبيرة قبل مواجهة الأهلي يوم الأحد المقبل في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف النادي الأهلي نظيره الوداد المغربي على استاد القاهرة الدولي في التاسعة مساء الأحد المقبل في، مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وذكرته تقارير صحفية مغربية، إن عبد الله حيمود، لاعب وسط الفريق أصبح جاهزا للمشاركة في مباراة الأهلي.

وأضافت أن حيمود تواجد مع بعثة الوداد المغربي، التي وصلت مساء أمس الأربعاء للقاهرة، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض إليها خلال الفترة الماضية، وأن الجهاز الفني تأكد من جاهزية اللاعب لمباراة الأهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وغاب عبد الله حيمود، عن المشاركة في المباراة الأخيرة التي خاضها فريق الوداد أمام نظيره المغرب التطواني، التي أقيمت مساء الاثنين الماضي.

ووصلت بعثة الوداد المغربي إلى القاهرة، مساء أمس الأربعاء، استعدادًا لخوض مواجهة الأهلي المرتقبة، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يخوض فريق الوداد المغربي، مرانه الأول اليوم الخميس على ملعب الدفاع الجوي، استعدادًا للنهائي المرتقب أمام نظيره الأهلي.