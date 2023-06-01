الأرشيف والمكتبة الوطنية بالإمارات يشارك في ندوة افتراضية عن المرأة

شارك الأرشيف والمكتبة الوطنية بالإمارات العربية المتحدة في ندوة افتراضية عن نسب المرأة في الأسرة والمجتمع، والتي نظمتها منظمة family search المتخصصة في دراسة الأنساب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد تم بث هذه الندوة عبر قناة فيس بوك.

وجاءت هذه المشاركة بدعوة من المنظمة انطلاقاً من اهتمام الأرشيف والمكتبة الوطنية بالتاريخ الشفاهي ودوره في دراسة الأنساب، وجمع أرشيف العائلات، واهتمامه بإبراز دور المرأة في جهود التنمية وبنية المجتمع، وفي نسيجه المتماسك.

وناقشت الحلقات الثلاث للندوة الافتراضية دور المرأة في المحافظة على تاريخ العائلة وتراثها، وأهمية المرأة في المجتمع، ومساهمتها في إنشاء الأجيال بوصفها الأساس لكل شجرة عائلة.

وتطرقت الندوة – التي شاركت فيها ميثا سلمان الزعابي رئيس قسم التاريخ الشفاهي في الأرشيف والمكتبة الوطنية- أيضاً لسبل وطرق العثور على سجلات المعلومات الخاصة بجدات العائلة، وإسهام المرأة في جمع العائلة، ودورها في حفظ القصص التي ورثتها من أسلافها، وتتبادلها وتنقلها إلى أفراد أسرتها، ومكانة المرأة في جمع والتئام العائلة حولها.

واغتنمت الزعابي الندوة لتطلع المشاركين على كونجرس المجلس الدولي للأرشيف، الحدث الأرشيفي الكبير الذي تستضيفه أبوظبي في الفترة من 9-13 أكتوبر المقبل، وسيناقش الكونجرس محاور مهمة في مقدمتها: "السلام والتسامح" وذلك انسجاماً مع توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تعد واحة ونموذجاً مثالياً للسلام والتسامح والتعايش الإنساني، وستهتم المحاور أيضاً بالاستدامة والذكاء الاصطناعي وقضايا أخرى لها أثرها الكبير في شؤون الأرشفة والتوثيق.