ads
الجمعة 02 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

الأرشيف والمكتبة الوطنية بالإمارات يشارك في ندوة افتراضية عن المرأة

ميثا سلمان الزعابي
ميثا سلمان الزعابي رئيس قسم التاريخ الشفاهي في الأرشيف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شارك الأرشيف والمكتبة الوطنية بالإمارات العربية المتحدة في ندوة افتراضية عن نسب المرأة في الأسرة والمجتمع، والتي نظمتها منظمة family search المتخصصة في دراسة الأنساب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد تم بث هذه الندوة عبر قناة فيس بوك.

 وجاءت هذه المشاركة بدعوة من المنظمة انطلاقاً من اهتمام الأرشيف والمكتبة الوطنية بالتاريخ الشفاهي ودوره في دراسة الأنساب، وجمع أرشيف العائلات، واهتمامه بإبراز دور المرأة في جهود التنمية وبنية المجتمع، وفي نسيجه المتماسك.

وناقشت الحلقات الثلاث للندوة الافتراضية دور المرأة في المحافظة على تاريخ العائلة وتراثها، وأهمية المرأة في المجتمع، ومساهمتها في إنشاء الأجيال بوصفها الأساس لكل شجرة عائلة.

وتطرقت الندوة – التي شاركت فيها ميثا سلمان الزعابي رئيس قسم التاريخ الشفاهي في الأرشيف والمكتبة الوطنية- أيضاً لسبل وطرق العثور على سجلات المعلومات الخاصة بجدات العائلة، وإسهام المرأة في جمع العائلة، ودورها في حفظ القصص التي ورثتها من أسلافها، وتتبادلها وتنقلها إلى أفراد أسرتها، ومكانة المرأة في جمع والتئام العائلة حولها.

واغتنمت الزعابي الندوة لتطلع المشاركين على كونجرس المجلس الدولي للأرشيف، الحدث الأرشيفي الكبير الذي تستضيفه أبوظبي في الفترة من 9-13 أكتوبر المقبل، وسيناقش الكونجرس محاور مهمة في مقدمتها: "السلام والتسامح" وذلك انسجاماً مع توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تعد واحة ونموذجاً مثالياً للسلام والتسامح والتعايش الإنساني، وستهتم المحاور أيضاً بالاستدامة والذكاء الاصطناعي وقضايا أخرى لها أثرها الكبير في شؤون الأرشفة والتوثيق.

الأرشيف والمكتبة الوطنية بالإمارات العربية المتحدة المرأة في الأسرة والمجتمع التاريخ الشفاهي أرشيف العائلات ميثا سلمان الزعابي رئيس قسم التاريخ الشفاهي في الأرشيف والمكتبة الوطنية