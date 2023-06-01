تعرفي علي طريقة تحضير المشمش المجفف بالمنزل و4 فوائد لتناوله

هناك العديد من الطرق المنزلية لتجفيف المشمش، والتي يمكن الاستعانة بها لتجفيف فاكهة المشمش في البيت، ومنها ما يأتي:

تجفيف المشمش تحت أشعة الشمس، إذ تستخدم هذه الطريقة لتجفيف فاكهة المشمش والعديد من الأنواع الأخرى، مثل: التفاح، والتوت، والخوخ، والكرز وغيرها.

الخطوات

1.المواد اللازمة: مجموعة من حبات المشمش الطازجة والناضجة لكن ليس بشكلٍ مُبالغ به، والخاليّة من البقع، أو الخدوش، والعلامات.

2 رفوف التجفيف البلاستيكيّة التي توجد في مجفف الفواكه أو الشبك المعدنيّ الخاص بالفرن؛ للسماح للهواء بالمرور حول الثمار. قماش شاش قطني ناعم وخفيف؛ لتغطية الفاكهة ومنع دخول البق والحشرات الأخرى لها. عصير الليمون والماء؛ لتغليف شرائح المشمش ومنع تحولها للون البني.

طريقة التجفيف:

تغسل ثمار المشمش جيّداً، وتقطع إلى نصفين. توضع شرائح المشمش المُقطّعة في وعاءٍ يحتوي على محلولٍ حمضي يتكون من مزيج 4 أكواب من الماء مع كوبٍ واحد من عصير الليمون، وتُترك بضع دقائق؛ لمنع حدوث التأكسد وتغيّر لون سطح الشريحة إلى البني بسبب تفاعله مع الهواء.

توضع شرائح المشمش على رفوف التجفيف المُفرغة من الأسفل، مع وجوب وضع صينيّة أو شيء آخر أسفل لوح التجفيف؛ لالتقاط قطرات العصارة التي قد تسيل أثناء عمليّة التجفيف. تُغلّف رفوف التجفيف والثمار بقطعةٍ من الشاش القطني؛ لحمايتها من الآفات والحشرات التي قد تُهاجمها وهي في الهواء الطلق. توضع رفوف الفاكهة في مكانٍ جاف ودافئ تحت أشعة الشمس، كوضعها على طاولة في الشرفة الأماميّة للبيت، مع التنويه لأن درجة الحرارة المُناسبة لهذه العملية يجب أن تزيد على 30 درجة مئويّة، وأن تكون الرطوبة تُقارب 30%. تُفقد الفاكهة بين الحين والآخر للتحقق من جفافها، ولا ننسى ضرورة إدخالها للبيت ليلاً. تُترك شرائح المشمش حتى تجف، بحيث تظهر عليها مجموعة من التجاعيد لكنها لا تكون ظاهرةً جداً، مع وجوب التنويه لأنّ تجفيف المشمش قد يستغرق 3 أيام تقريباً ويتم تفقدها أثناءها بانتظامٍ حيث إن تجفيفها بنجاحٍ يعني عدم وجود أي رطوبة داخل الشريحة عند قطعها من المنتصف. تجفيف المشمش بالفرن يمكن تجفيف ثمار المشمش الشهية بالفرن، والاستمتاع بمذاقها الحلو كوجبةٍ خفيفة أو ممزوجة مع باقي الوصفات الأخرى، وذلك بالطريقة الآتية:

شراء ثمار المشمش الطازجة والناضجة الحامضة قليلاً، أو حصادها في حال كانت مزروعة في الحديقة شرط عدم تركه ينضج كثيراً على الأشجار، كما يمكن قطفه ووضعه في الثلاجة مدّة تصل إلى أسبوعٍ لحين تجفيفه؛ حتى لا ينضج بشكلٍ مُفرط أو يتلف.

تنقطع الثمار الطازجة المُنتقاة في الماء بعض الوقت للتخلّص من الغبار والأوساخ العالقة بها، مع وجوب التخلّص من أي ثمارٍ تالفة أو مُتعفّنة. تُقطع الثمار النظيفة إلى نصفين وتُخرج البذور الموجودة في المُنتصف، ثم تُقلب الشريحة من الخارج إلى الداخل. تُغلف صينية الفرن التي ستوضع الثمار المقطعة فوقها بورق الزبدة أو ورق الخبز؛ حتى لا تلتصق أثناء تجفيفها، ويُمكن استخدام الشبك المعدني بدل الصينيّة لتقليل وقت التجفيف والسماح للحرارة بالتدفق بين الثمار أثناء العملية. تُرتب شرائح المشمش المقلوبة في الصينية مع وجوب ترك مسافات بينها، وعدم تكديسها أو مُلاصقتها معاً.

يُسخّن الفرن إلى أدنى درجة حرارة ممكنة حيث تُناسب عمليّة تجفيف فاكهة المشمش درجة حرارة 79 درجة مئويّة بشكلٍ جيد. توضع الصينية في الفرن في مكانها، وفي حال استخدام أكثر من صينيّة ترتب فوق بعضها، مع وجوب ترك فراغٍ علويّ وسفلي بينها. تُقلّب شرائح المشمش أثناء عملية التجفيف لضمان عدم احتراقها وقد تستغرق العملية مدّة 10-12 ساعة للحصول على ثمارٍٍ مجففة جيّداً، ويمكن تقليل المدة برفع درجة الحرارة إلى 150-175 درجة مئويّة لكن يجب تفقد الفاكهة بانتظامٍ حتى لا تحترق.

طرق أخرى لتخزين المشمش

تمتاز فاكهة المشمش بسرعة نضوجها وتغيّر طعمها ولونها في حال بقائها على الأشجار وعدم قطفها، أو عند شرائها ووضعها في كيس ورقي داخل المطبخ بضعة أيامٍ،

وبالتالي يمكن حفظها بطرقٍ أخرى غير التجفيف، ومنها:

التبريد: إذ يمكن الحفاظ على ثمار المشمش الناضجة حلوة المذاق وغير تالفة عند وضعها في الثلاجة، لكن هذه الطريقة لن تستمر أكثر من بضع أيامٍ قليلة.

التجميد: تُحافظ هذه الطريقة على ثمار المشمش طازجاه ومُنعشة مدّةً قد تصل إلى 3 شهور متتالية، وتتم من خلال الطريقة الآتية:

غسل ثمار المشمش الناضجة والجيّدة بشكل جيّد.

قطع الثمرة إلى نصفين وإزالة البذرة منها؛ لأنها قد تسبب طعماً مراً عند تخزين المشمش بهذه الطريقة.

غمر شرائح المشمش المقطعة في محلول من حمض الإسكوربيك؛ لضمان عدم تغيّر لونها إلى البنيّ بسبب التأكسد.

وضع الشرائح في حاويات تخزين محكمة الإغلاق وحفظها في الفريزر.

كما يمكن حفظها داخل شراب التجميد المخصص، وحفظها في الفريزر مدّة قد تصل إلى عامٍ كامل.

فوائده

ويصنف المشمش كأحد أنواع الفاكهة الحجرية، كما تسمى ثمارها أيضاً بالخوخ الأرمني (البرقوق الأرمني)، ويكون شكلها مستديراً وأصفر اللون، وتتشابه إلى حدٍ كبير مع الخوخ لكنها أصغر قليلاً من ناحية الحجم، وتشترك مع الخوخ الأرجواني اللون بشكلٍ خاص في الحموضة، وتعتبر من الفواكه المفيدة والغنية وذات القيمة الغذائية العالية جداً؛ لأنها تحتوي على العديد من العناصر والمعادن والفيتامينات، ومنها البوتاسيوم، والبروتين، والألياف، وفيتامينات C، و E، و A، وغيرها.

فوائد المشمش المجفف:

هنالك العديد من الفوائد الصحيّة العظيمة لفاكهة المشمش المُجففة، وأبرزها ما

1. المساعدة على تقليل الوزن، حيث إن المشمش المُجفف مُعتدل السعرات الحراريّة ويحتوي على كميّةٍ كبيرة من الألياف، وبالتالي فإن تناوله بانتظامٍ يساعد على التقليل من السمنة.

2. الحد من مشاكل الجهاز الهضمي كالإمساك، ومشاكل فقر الدم بسبب نقص الحديد بشكلٍ خاص للنساء الحوامل.

3. الحد من مستويات الأنسولين لمرضى السكري؛ حيث إن المشمش المجفف رغم أنه حلو المذاق إلى أنه يخفض نسبة الجلوكوز في الدم ويُساعد على علاج مرضى السكري.

4. تعزيز صحة العين بسبب احتواء المشمش المُجفف على عناصر تعمل على ترشيح الضوء الأزرق وحماية العين من خطر التسمم الضوئي، ومشكلة عتامة عدسة العين.