محافظ أسوان يتفقد مركز بحوث الزلازل الإقليمى.. صور

قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بزيارة ميدانية لمركز بحوث الزلازل الإقليمي، بحضور الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ، ونائب رئيس مجلس إدارة مركز بحوث الزلازل الأقليمى بأسوان ، والدكتور السيد عبد العظيم أستاذ ديناميكية الأرض بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ، ومدير مركز بحوث الزلازل الإقليمى بأسوان ، والمهندس محمد عرابى خليل رئيس الإدارة المركزية للبحوث وتوشكى بالهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان ، وذلك فى ظل الرؤية الشاملة للإستغلال الأمثل لكافة الإمكانيات المتاحة على أرض المحافظة .

وعقب قيامه بتفقد معامل ومكونات المركز ، والتى تضم أحدث الأجهزة التكنولوجية لرصد الأنشطة الزلزلاية ومن جانبه أكد اللواء أشرف عطية على أهمية تكامل وتضافر جهود كافة الجهات ، والمراكز البحثية من أجل تحقيق أعلى معدلات الأمان ، وأيضاً التنسيق قبل الشروع فى تنفيذ المشروعات المختلفة ، والتى تحتاج إلى الرأى العلمى السديد مما يساهم فى نجاحها ، وعدم إهدار أموال الدولة . لافتاً إلى أنه تم التنسيق مع مركز بحوث الزلازل الإقليمى بتشكيل لجنة فنية ستقوم بالإعداد لإنشاء شاهد سياحى على نقطة مرور مدار السرطان داخل المحافظة بطريق أسوان / أبو سمبل ليصبح مزاراً ومقصداً سياحياً للحركة السياحية الوافدة.

وخلال زيارته للمركز إستمع محافظ أسوان لعرض عن الأنشطة والمشروعات التى يقوم بها المركز الإقليمى للزلازل بأسوان ، وهو الذى يأتى ضمن الشبكة المحلية لرصد الزلازل بنطاق محافظة أسوان بإعتبارها الشبكة القومية للزلازل لجمهورية مصر العربية حيث تتألف الشبكة القومية للزلازل من أكثر من 70 محطة موزعة على القطر المصرى منها 10 محطات بأسوان ، بالإضافة إلى 15 محطة لرصد النشاط الزلزالى خاصة بالجزء الشمالى من بحيرة السد العالى ، كما يوجد مرصد الإشعاع الشمسى بمدينة أبوسمبل السياحية ، والذى يقوم بتصوير البقع الشمسية وتصوير إقتران كوكبى الزهرة والمشترى ، هذا بجانب وجود وحدة جسات التربة، وهى وحدة مختصة بالمشاركة لإعداد التقارير لمشروعات البنية التحتية والطرق والكبارى والمبانى الخدمية ، مع مراقبة المياه الجوفية بالمواقع الأثرية لحمايتها من التلف.

وفى ختام زيارته قام الدكتور جاد القاضي، والدكتور السيد عبد العظيم بإهداء درع المركز لمحافظ أسوان تقديراً على إهتمامه بجهود المركز ، وحرصه على زيارته كأول محافظ يتفقد أنشطة المركز العلمية .

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