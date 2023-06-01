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الجمعة 02 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

انطلاق منافسات بطولة الأردن الدولية لتنس الطاولة الباراليمبي

منتخب مصر
منتخب مصر
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انطلقت منافسات بطولة الأردن الدولية لتنس الطاولة الباراليمبي اليوم الخميس ، والتي تقام في الفترة من الأول إلى الثالث من شهر يونيو الجاري ، بمشاركة 150 لاعب ولاعبة من مختلف دول العالم ، وهي أحد الجولات التأهيلية لدورة الألعاب الباراليمبية باريس 2024.


ويشارك منتخبنا الوطني لتنس الطاولة الباراليمبي في البطولة بـ 14 لاعب ولاعبة هم : سيد سيكا ، سامح عيد ، حسان حفني ، عبد الرحمن عبد الوهاب ، خالد عبد السلام ، إبراهيم حمدتو ، حسام حسنى ، أحمد المحصى ، فايزه محمود ، هناء حماد ، فوزية الغمري ، هاجر الدسوقي ، سماح عبد العزيز ولمياء شحاتة. ويقود منتخبنا الوطني فنيا جمال زينهم.


ويترأس بعثة منتخبنا الوطني المستشار عصام زيدان عضو مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة ، و المشرف على  الباراليمبي بالاتحاد.
 

ويحرص الاتحاد المصري لتنس الطاولة برئاسة معتز عاشور علىإعداد  منتخبنا البارالمبي لتنس الطاولة لدورة الألعاب الباراليمبية باريس 2024  ، بالمشاركة في البطولات الدولية والجولات التأهيلية ، لتأهيل اكبر عدد ممكن من اللاعبين للمشاركة في باراليمبياد باريس وتحقيق نتائج متميزة.

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