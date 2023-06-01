غدا.. الشباب والرياضة تعلن انطلاق التصفيات التمهيدية للسباحة بالغردقة

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر "الإدارة العامة للشباب"، موعد انطلاق التصفيات التمهيدية لبطولة السباحة بحمام السباحة بمدرسة رجاك غدا الجمعة فى تمام الساعة الثالثة عصرا، على أن يتم تصعيد ٣٠ سباح وسباحة للتصفيات النهائية لبطولة السباحة لمراكز الشباب للمحافظات الحدودية النسخة الأولى والتى ستقام على حمام السباحة الأوليمبى بنادى سينزو الرياضى بين محافظات (البحر الاحمر - شمال سيناء - جنوب سيناء - اسوان - مرسى مطروح) فى الفترة من ١١ - ١٣ / ٦ / ٢٠٢٣



وأكدت نادية ابراهيم، مدير الإدارة العامة للشباب بالمديرية، أن البطولة سوف تنظم من خلال الادارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالبحر الاحمر، فى المراحل العمرية التالية: مواليد ٢٠٠٩/ ٢٠١٠ - مواليد ٢٠٠٧ / ٢٠٠٨ - مواليد ٢٠٠٦ حتي ٢٠٠٠.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور، أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء، عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وتوجيهات، حسن خلف مسعود - وكيل الوزارة الشباب والرياضة، بالبحر الأحمر، وإشراف إيهاب طه - وكيل المديرية للشباب.