ننشر توصيات مؤتمر "صنع في مصر" لدعم أصحاب الحرف اليدوية بالأقصر.. صور

أعلنت وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر، اليوم الخميس، توصيات مؤتمر "صنع في مصر" الذي عُقد بقاعة المؤتمرات الدولية بالأقصر، في أكبر تجمع حكومي وتنفيذي وخدمي والذي جاء ليكون نواة بدء ضمن مبادرة “صنع في مصر” التي تستهدف دعم أصحاب الحرف التراثية والأعمال اليدوية والمشروعات الصغيرة والناشئة.

واستهدف المؤتمر، الخروج بتوصيات للنهوض بالمنتجات الحرفية والتراثية من خلال تقديم كافة سبل الدعم من خلال الجهات الشريكة، حيث تضمنت توصيات المؤتمر، عدة نقاط هامة، وهي التعاون مع جامعة الأقصر في تأهيل ورفع كفاءة أصحاب الحرف التراثية والتعاون مع مديرية القوى العاملة والتضامن الاجتماعي في نفس ذات الشأن، وتوفير المعارض اللازمة لعرض وتسويق المنتجات التراثية والحرفية، وتسهيل الحصول على التراخيص والتمويلات اللازمة لأصحاب المشروعات، ودعم أصحاب الحرف التراثية واليدوية من خلال التسويق الالكتروني وعبر الوسائط الالكترونية والانترنت، ولإقامة الورش المختلفة للارتقاء بالمنتج المصري.

وكانت وحدة السكان بمحافظة الأقصر، قد نظمت مؤتمر "صنع في مصر" ، بمشاركة كلا من جامعة الأقصر، ومديرية التضامن الاجتماعي، ومديرية الشباب والرياضة، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومديرية القوي العاملة، بناء على تكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتوجيهات الدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس الإدارة المركزية للسكان، وبما توليه وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر من اهتمام بتمكين المرأة وأصحاب الحرف التراثية.

حضر المؤتمر، شركاء المبادرة، وهم كلا الدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر، ومحمد حسين بغدادي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، و منتصر البنهاوي مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والدكتور هشام علي وكيل وزارة القوى العاملة، ورجاء شوقي رئيس وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر، وإشراف الدكتور أحمد العراقي منسق المسئولية المجتمعية بوحدة السكان، وحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء الأحزاب والقيادات المختلفة بالمحافظة والشخصيات العامة والإعلاميين.

واحتوى المؤتمر على جلستين حواريتين، حيث جاءت الجلسة الأولى تحت عنوان "التأهيل وبناء القدرات"، وتناولت دور جامعة الأقصر في تأهيل أصحاب الحرف ودعمها، والملكية الفكرية والعلامات التجارية، و الدور المجتمعي الذي تقوم به الجامعة ودورها في تمكين المرأة، وجهود الدولة ووزارة التنمية المحلية ومحافظة الأقصر في تطوير ورفع كفاءة أصحاب الحرف، وأدار الجلسة الدكتور محمد إمام، وشارك فيها الدكتور شيماء عبدالستار، والدكتور أحمد العراقي، والدكتور أحمد شاهين.

وجاءت الجلسة الحوارية الثانية تحت عنوان "دعم الحرف اليدوية والصناعات التراثية" وأدارتها هدير موسى، وشارك فيها الدكتور هشام علي، وعرفة الرملي، والدكتورة رضا عطا الله، وتناولت كيفية مساعدة القوى العاملة ومراكز التدريب المهني والحرف في دعم أصحاب الحرف اليدوية، والدور الذي يقوم به مركز الحرف اليدوية والتراثية بجامعة الأقصر، وحاضنة الأعمال للتراث ودورها في تنمية الحرف والصناعات التراثية واليدوية.

وأقيم على هامش المؤتمر، معرضا للمنتجات التراثية والحرفية ضم العديد من أصحاب الحرف من كل مدن ومراكز المحافظة.

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