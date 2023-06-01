طالب بعلاج طبيعي كفر الشيخ يحصد المركز الثاني بالإنشاد الديني بمهرجان إبداع

هنأ الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، الطالب حسن أحمد السنهورى بكلية العلاج الطبيعي الفرقة الثالثة، لفوزه بالمركز الثاني في مجال الإنشاد الديني بمهرجان إبداع فى موسمه الحادي عشر، في المجالات الأدبية والعلمية والفنية لطلاب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة.

وأشار الدكتور عبد الرازق دسوقي، إلى أن الجامعة تهتم بالأنشطة الثقافية والدينية التي تساهم في ترسيخ القيم والمعتقدات الدينية والاجتماعية والروحانية لدى نفوس الطلبة، وتوجيه الطلاب ومساعدتهم على اكتشاف قدراتهم وميولهم، وتنمينها وتحسينها، لتحقيق مزيد من التفاعل والاندماج.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، حرص جامعة كفر الشيخ على اكتشاف الموهوبين والمبدعين في شتى المجالات، وأن الجامعة تسعى دائما إلى التميز في العديد من المجالات، وتولي اهتماما خاصا بالجانب الإبداعي للطلاب بمختلف الأنشطة وتساندهم دائما في خطواتهم، مشيرا إلى أن مصر تتمتع بأعداد كبيرة من الشباب المبدعين والموهوبين في مختلف المجالات.

من جانبه اكد الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن مشاركة الطلاب في المسابقات تلعب دوراً فعالاً في بناء شخصيتهم وتغيير سلوكهم وتساعدهم على تحقيق التفوق الدراسي، وتفتح المسارات الإبداعية أمامهم سواء العلمية أو الفنية أو الثقافية والتي تسعى الجامعة من خلالها إلى تغيير طرق تفكير الطلاب وتطبيقها في الحياة اليومية، بما يساهم في إعداد كوادر شابة موهوبة ومبتكرة يتم تسخير مواهبهم لخدمة الوطن وتحقيق التنمية المُستدامة وتطوير بيئة ومجتمع الإبداع بمفهومه الشامل، مؤكداً دعمه الكامل وتشجيعه للفرق الطلابية المشاركة في مختلف المسابقات بعد إعدادهم بشكل متكامل وذلك في إطار استراتيجية الجامعة لتطوير العقل المصري وبناء الإنسان المصري.

جاء ذلك بإشراف الدكتور رشدي العدوي وكيل كلية الزراعة للدراسات العليا والبحوث ومنسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، ومتابعة وتنفيذ مدير ادارة النشاط الثقافي والفني بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة ايهاب جاد.