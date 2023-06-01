فريق طبي بجامعة أسيوط ينجح في استئصال ورم يزن 30 كجم من رحم سيدة

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، نجاح فريق طبي بمعهد جنوب مصر للأورام بالجامعة، في إجراء جراحة عاجلة؛ لإنقاذ مريضة باستئصال ورم ضخم بالرحم والمبيضين يزن (30) كيلو جراما، كان ملتصقاً بالإثني عشر، مشيرًا إلى أن هذا النجاح يضاف إلى سجل نجاحات المعهد المشهود له بالكفاءة، وبتميز كوادره الطبية؛ حيث يعد هذا النوع من العمليات إحدى ثمار تطوير منظومة الخدمات الطبية والصحية التي قامت بها إدارة الجامعة.

واستقبل معهد جنوب مصر للأورام المريضة، وهي تعاني من آلام شديدة، وانتفاخ شديد بالبطن، وبإجراء الفحوصات الطبية تم اكتشاف ورم ضخم بالرحم والمبيضين يزن (30 )كيلو جراما؛ ملتصق بالإثني عشر، وتم استئصاله مع استئصال الرحم والمبيضين، ومع المحافظة على الأوعية الدموية المهمة بالبطن والحوض والحالبين، وذلك في وقتٍ قياسي؛ حفاظاً على صحة المريضة، التي بدأت في التعافي، وتتم متابعة حالتها بقسم جراحة الأورام بالمعهد.

وأشادت الدكتورة إيمان مسعد، عميدة معهد جنوب مصر للأورام، بحرص إدارة الجامعة على رفع كفاءة الخدمات الطبية المُقدمة بالمعهد، وتقديم أفضل مستوى للخدمات العلاجية للمرضى، والذي يظهر في توفير الإمكانيات الطبية اللازمة؛ لإنقاذ مرضى حالات الطوارئ، إلى جانب تقليل قوائم الانتظار، ورفع مستوى الإجراءات الاحترازية، ومكافحة العدوى.

وأضاف الدكتور هشام حمزة رئيس قسم جراحة الأورام بالمعهد، أن الطاقم الطبي الذي نجح في إجراء العملية الجراحية يتميز بكفاءة طبية عالية، ضم: الدكتور دعاء وديع مكسيموس أستاذ جراحة الأورام بالمعهد، والدكتور محب إدوارد، والدكتور محمد صلاح، وضم فريق التخدير: الدكتور خالد فارس المدير التنفيذي لمستشفى الأورام، والدكتور مهند أحمد، والدكتورة آية أبو الدهب، والدكتورة ضحى أحمد محمد.