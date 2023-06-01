غدا.. فرقة أبنوب المسرحية تبدأ تقديم العرض المسرحي "سينما 30"

تستعد فرقة أبنوب المسرحية لتقديم العرض المسرحي " سينما ٣٠ " بدءا من غد الجمعة في التاسعة مساء والذي يستمر اسبوعا كاملا ضمن باقة متنوعة من الفاعليات الثقافية والفنية للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعى بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة ضياء مكاوي.

العرض المسرحي " سينما ٣٠ " تقدمه فرقة أبنوب المسرحية والذي يقدمه بيت ثقافة أبنوب برئاسة محمود عبد الرءوف الجيار مدير البيت، العرض المسرحي " سينما ٣٠" لفرقة قصر ثقافة أبنوب المسرحية من تأليف الدكتور محمود جمال الحديني اشعار وألحان مصطفى غانم ومحمد الأمير موسيقى الفنان روماني زاخر ومن ديكور وملابس فاطمة فاخر مساعدين الإخراج اشرف محمد ومحمود سيد وزلفي محمد العرض من إخراج أحمد عبد الباسط.

وتدور أحداث العرض عن فكرة العرض تدور حول مجموعه من الفلاحين قرر مخرج سينمائي ان يساعدهم عن التعبير عن ما بداخلهم وعن مشاعرهم من خلال فيلم روائي وخلال تصوير الفيلم انهم تآثروا بالاحداث بدأوا يعبروا عن احساسهم دون ان يشعروا وتتوالي الأحداث في إطار مسرحي تعليمي اجتماعي كوميدي.