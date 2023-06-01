سقوط لافتة إعلانية يتسبب في كثافات مرورية على كوبري أكتوبر (صور)

ظهرت كثافات مرورية مرتفعة، مساء اليوم الخميس، أعلي كوبري أكتوبر، في الاتجاه نحو مدينة نصر، بسبب سقوط إحدى اللافتات الإعلانية أعلي الكوبري، إثر العاصفة الترابية.

وعلي الفور نشرت الإدارة العامة لمرور القاهرة خدماتها وأفرادها للعمل علي إزالة اللافتة من الطريق، وسحب الكثافات المرورية وتنظيم حركة السير.

و تشهد مدينة القاهرة وبعض محافظات الجمهورية حاليا عاصفة ترابية ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق واسعة من البلاد وسقطت الأمطار على مناطق متفرقة.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن تصل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى إلى 40 درجة مئوية، وجنوب الصعيد 43 درجة مئوية.

وأشارت الهيئة إلى أن البلاد تتعرض لمنخفض حراري "خماسيني" يومي الخميس والجمعة الموافقين "1 و2 يونيو 2023"، يصاحبه عاصفة ترابية ورياح جنوبية غربية نشطة تعمل على رفع درجات الحرارة وإثارة الرمال والأتربة على أغلب الأنحاء.

وأضافت الأرصاد، أنه يوجد فرصة لسقوط الأمطار الرعدية بنسبة حدوث "20% تقريبًا"، على السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية والوجه البحري، وتمتد على مناطق من القاهرة الكبرى.

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