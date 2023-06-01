شديد الحرارة ورياح مثيرة للرمال والأتربة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية،ِ عن حالة الطقس غدا الجمعة، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وعلى جنوب سيناء والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب البلاد وحار علي السواحل الشمالية الغربية وطقس معتدل الحرارة علي كافة الانحاء.

ويشهد الجمعة نشاط رياح مثيرة للرمال والاتربة علي مناطق من القاهرة الكبرى و الوجة البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وخليج السويس وسيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الجمعة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 40 للعظمى 25 درجة، وعلى السواحل الشمالية 35، والصغري 22، وعلى جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 40 للعظمى والصغرى 28، وعلى شمال الصعيد 42 والصغري 27، وعلى جنوب الصعيد 43 للعظمى والصغرى 29 درجة.