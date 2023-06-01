رش ورصد الحشري بمختلف مناطق مدينة القصير بالبحر الأحمر

استمرار أعمال الرش ضمن خطة الترصد الحشرى بمختلف مناطق القصير، فى ضوء توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بضرورة تكثيف الأعمال التى تحافظ على صحة المواطنين بمدن المحافظة.

وأكد اللواء إيهاب رشاد رئيس مدينة القصير، أنه تم التنسيق مع مديرية الشئون الصحية فى القيام بأعمال الرش بمختلف المناطق بالمدينة، مشيدا بالجهود التي تبذل من أجل سلامة المواطنين.

وفى السياق ذاته، قامت ادارة مكافحة الأمراض المتوطنة، بالاستمرار فى تنفيذ خطة أعمال الرش وفحص خزانات المياه وسحب عينات لتحليلها بالمعامل المختصة بمناطق المستعمرة وخلف مكتب التموين ومنطقة خزانات التكديس وشوارع حسن كامل وجمال عبد الناصر.