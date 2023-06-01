الاحصاء: 1‚7% زيادة في أعداد بؤر التحصينات بلقاح الحمى القلاعية 2022

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، النشرة السنوية لإحصاءات أمراض الحيوان والدواجن لعام 2022 ومن أهم مؤشراتها أنه بلغت عـدد بؤر إصابة الماشية بمرض الحمى القلاعية 93 بؤرة عام 2022 مقابل 36 بؤرة عام 2021، وذلك بنسبة زيادة قدرها 3‚158%.

وبلغت الإصابة بمرض الجلد العقدى 6 بؤرة عام 2022 مقـابل 16 بؤرة عام 2021 بنسبة إنخفاض قدرها 5‚62%، كما بلغت أعداد تحصينات لقاح الحمى القلاعية ثلاثى العترة للماشـية والحيوانـات 5‚9 مليـون حالة عام 2022 مقابل 9‚8 مليون حالة عام ٢٠21 بنسبة زيادة قدرها 1‚7%.

واشار الجهاز الي أنه بلغـت أعداد الماشـية والحيوانات التى تم علاجها من الأمراض الباطنة 690 ألف حالة عام 2022 مقابل 686 ألف حالة عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 6‚0%.

وبلغت عدد بؤر إصابة الدواجن بمرض أنفلونـزا الطيور 70 بؤرة عام 2022 مقابل 65 بؤرة عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 7‚7%.

ونوه الجهاز انه بلغت أعداد الدواجن التى تم علاجها من الأمراض الباطنـة 8‚1 مليون حالة عـام 2022 مقابل 7‚1مليون حالة عام 2021 بنسبـة زيادة قدرها 7‚5%.

وبلغت أعداد الماشية والحيوانات من حالات التلقيح الصناعى 421 ألف رأس عام 2022 مقابل 350 ألف رأس عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 4‚20%.