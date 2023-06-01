المركز الأوكراني للحوار: المدنيون هم ضحايا الهجمات المتبادلة بين موسكو وكييف

تحدث الدكتور عماد أبو الرب، رئيس المركز الأوكراني للحوار، عن التطورات الميدانية في الأراضي الأوكرانية.

وقال أبو الرب، خلال مداخله عبر تطبيق سكايب على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، إن اليوم شهدت أوكرانيا هجمات صاروخية روسية تقدر بـ 10 صواريخ تم إسقاطها لكن شظاياها تسببت في مقتل أكثر من 3 مدنيين منهم سيدة وابنتها في مناطق بأحياء كييف العاصمة.

وتابع أنه بالمقابل أوكرانيا معنية بإشعار الجانب الروسي أن استهداف المدنيين مرفوض ولذلك أيضًا وجود هذه الهجمات في العمق الروسي فيه عدة رسائل سواء كان المتسبب فيه القوات الانفصالية أو المعارضة للنظام الروسي من داخل روسيا أو كان ذلك بدعم وتوجيه من أوكرانيا.

وأشار إلى أن الرسالة الأولى الأساسية هي أن روسيا غير قادرة على الدفاع عن أرضها والدليل وجود مثل هذه الهجمات فهناك ادعاءات من قبل أوكرانيا أن هناك اقتحامًا بريًا للعمق الروسي، بينما ينفي حاكم مقاطعة بيلجورود الروسية ذلك، والرسالة الأخرى هي أن أوكرانيا تستهدف المناطق أو الأماكن الإدارية العسكرية والتي تعد نفس الأهداف التي تعلنها روسيا ولكن الضحية دائما بين الجانبين هم المدنيين.