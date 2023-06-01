"الحقونا بنموت".. تفاصيل حريق هائل بمستشفى دكرنس في الدقهلية

الحقونا بنوت".. صراخات تعالت للمرضى والطاقم الطبي داخل مستشفى دكرنس العام بمحافظة الدقهلية بعدما اندلع حريق هائل داخل مخزن العهده والمطبخ المركزي للمستشفى وتصاعد كثيف للدخان.

وكشف الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن تفاصيل الحريق، مؤكدًا أن الحريق شب في منطقة الرواكد ومخزن بالمستشفى، ولا يوجد أي إصابات بين المواطنين أو العاملين في المستشفى من أطباء أو تمريض، وتمكنت قوات الإطفاء والحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وذلك بفضل شرعة التحرك لإخماد الحريق.

وأضاف مكين، في تصريح خاص تفاصيل حريق مستشفى دكرنس بالدقهلية، إثر نشوب حريق في منطقة الرواكد وهو مخزن في المنطقة الخلفية بالمستشفى، ولدينا كشف كامل بأعداد وكميات الرواكد التي شب فيها الحريق محفوظ إلكترونيا، مؤكدا أنه وإلى الآن لم يتضح سبب حريق مستشفى دكرنس العام، ونترك المر لجهات التحقيق.

وأكد أن النيابة العامة تحقق في سبب حريق مستشفى دكرنس العام، والمعمل الجنائي انتقل إلى المكان لمعاينة الحريق وعمل تقرير عن سبب الحريق، مشيرا إلي أن العمل في المستشفى لم يتأثر بالحريق، وأن العمل في كافة أقسام المستشفى يسير بشكل طبيعي.

وقال شهود العيان إن العشرات من الأهالي تجمعوا بمحيط مستشفى دكرنس العام اليوم فور نشوب الحريق، حيث ارتفعت ألسنة اللهن لمسافة كبيرة، نتيجة نشوب الحريق في مخزن المستشفى، وظلت ألسنة النيران إلى أن أخمدتها قوات الإطفاء، وظهرت سحب من الدخان في منطقة المستشفى.

وتلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، ببلاغ مأمور مركز شرطة دكرنس عن نشوب حريق داخل مستشفى دكرنس العام، وخروج ألسنة اللهب في منطقة الحريق.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس إلى مكان البلاغ، وقوات الحماية المدنية وجرى الدفع بسيارات الدفاع المدني للسيطرة على الحريق واخماده، وبالفحص المبدئي تبين نشوب الحريق فى مخزن العهدة الخاص بالمستشفى، والمطبخ الموجود بالمستشفى والملاصق للمخزن مما أدي إلى انتشار كثيف للدخان بالمنطقة.

وجاري تحرير محضر بالواقعة ومعرفة أسباب الحريق.

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