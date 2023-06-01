إقليم القاهرة الكبرى يعلن أسماء الفائزين بمسابقة النشر الإقليمي

أعلن إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة أسماء الأدباء الفائزين في مسابقة النشر الإقليمي للعام ٢٠٢٢/٢٠٢٣ عن محافظات الإقليم الخمس.

وجاءت أسماء الفائزين، كالتالي ففاز عن محافظة القاهرة كل من القاص رمضان أحمد عبدالله "مجموعة قصصية"، الشاعر أشرف عثمان عبدالعال "أوبريت بالعامية"، الشاعر حسان إبراهيم عيسى "شعر عامية"، الشاعر محمد عمر عبدالحميد “شعر عامية”.

فيما فاز عن محافظة الجيزة عزت لبنة "دراسة تطبيقية شعر العامية"، والشاعر محمد سيد حجاج "شعر فصحى"، وعن محافظة القليوبية فاز كل من الشاعر حسن حلمي محمد "شعر فصحى"، والقاص أيمن غريب "مجموعة قصصية"، والشاعر محمد إبراهيم السيد "شعر فصحى"، والشاعر مصطفى خالد مصطفى “شعر عامية”.

كما فاز عن محافظة الفيوم كل من القاص عادل الجمال "مجموعة قصصية"، والقاصة دعاء رشاد محمود "مجموعة قصصية"، والشاعر رمضان سالم العلاقة "شعر عامية"، والشاعر هشام عياط الرمحي “شعر بدوي”.

وعن محافظة بني سويف فاز كل من الشاعر محمد محمود فهمي "شعر عامية"، والقاص أحمد محمد عويس "مجموعة قصصية"، أميرة مدين محمد "دراسة نقدية"، والكاتب عبدالعزيز صلاح الدين "مسرح".