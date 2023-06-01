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الجمعة 02 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

فرنسا تطالب بانضمام أوكرانيا إلى "الناتو" في أسرع وقت

الرئيس الاوكراني
الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي
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طالبت وزيرة خارجية فرنسا كاترين كولونا، بحصول أوكرانيا على عضوية حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أسرع وقت، كما يجب أن نفكر داخل الناتو بشأن تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

ووصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى مولدوفا لحضور قمة المجموعة السياسية الأوروبية.

قمة المجموعة السياسية الأوروبية التي ستعقد فى مولدوفا، اليوم الخميس، ستكون تحت حماية أنظمة دفاع جوى مؤقتة تديرها القوات البريطانية والفرنسية والرومانية، بمشاركة 47 زعيمًا من المملكة المتحدة وأوكرانيا والنرويج وتركيا، بين دول أخرى.

وزيرة خارجية فرنسا أوكرانيا عضوية حلف شمال الأطلس الرئيس الأوكراني زيلينسكي قمة المجموعة السياسية الأوروبية