الأهلي يفتتح فرع التجمع الخامس في حضور شخصيات بارزة وأساطير النادي

يفتتح مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، مساء اليوم الخميس، الأول من يونيو، الفرع الجديد للنادي بالتجمع الخامس.

ويشهد حفل افتتاح فرع الأهلي بالتجمع الخامس، حضور عدد من الشخصيات السياسية البارزة ونجوم الكرة السابقين، ويأتي على رأس المدعوين الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

ووجهت إدارة القلعة الحمراء الدعوة للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وعدد من الوزراء ومحافظي القاهرة والجيزة وعدد من سفراء الدول العربية بالقاهرة

ومن المنتظر أن يحيى حفل افتتاح فرع الأهلي في التجمع الخامس الفنان بهاء سلطان.

ويشهد فرع الأهلي في التجمع الخامس إقبال كبير من المواطنين للحجز في عضوية النادي الأهلي بالفرع الجديد وهو رابع فروع النادي الأهلي بعد مقر الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد.

وحدد مسئولو النادي الأهلي أسعار عضوية فرع التجمع الخامس لتصل إلى 285 ألف جنيه، وإتاحة أنظمة سداد مختلفة للراغبين في الحجز.

واعتمد مجلس إدارة النادي الأهلي في وقت سابق كافة الترتيبات الخاصة بافتتاح فرع التجمع، في ضوء التجهيزات التي تقوم بها إدارات النادي المعنية من أجل ظهور حفل الافتتاح بالشكل الذي يليق بقيمة القلعة الحمراء وتاريخها، إلى جانب ما يضمه الفرع الجديد من منشآت عملاقة وبنية تحتية وخدمات متميزة يستحقها أعضاء النادي.