الهدوء يعود لقلعة الاتحاد السكندري بعد عودة محمد مصيلحي رسميا

عاد الهدوء داخل أروقة نادي الاتحاد السكندري ،بعد عودة محمد مصيلحي،رئيس النادي ،عن قرار الاستقالة ،بشكلاً نهائياً ،خلال الساعات الماضية .

وتواجد محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري داخل مقر الشاطبي ، وسط حفاؤة كبيرة من قبل أعضاء وجماهير ومحبيه ، لممارسة أعماله رسمياً .

وحصل محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري ،على وعود من جانب المسؤولين ،سواء من الدكتور أشرف صبحى ،وزير الشباب والرياضة ،واللواء محمد الشريف ،محافظ الإسكندرية ،بتوفير كافة سبل الدعم والمساندة لزعيم الثغر خلال الفترة المقبلة .

من جانبه ، يسعى محمد مصيلحي ،ومجلس ادارته ،خلال الفترة القادمة ،إستكمال المنشآت الخاصة بفرع سموحة للمرحلة الثالثة .

كما سيعيد محمد مصيلحي ،رئيس نادي الاتحاد السكندري ، إعادة ترتيب الأوضاع داخل قلعة الشاطبي ،على جميع المستويات سواء الرياضية والفنية داخل النادي.