رئيس جامعة قناة السويس يتفقد المنشآت الجديدة

صرح الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس بأنه مع بداية العام الدراسي الجديد 2023 - 2024 سيتم افتتاح مبنى كلية الحاسبات والمعلومات الجديد ، كما سينتقل طلاب الألسن مع بداية الفصل الدراسي الثاني إلى المبنى الجديد المخصص لهم، لافتاً إلى أن عملية التطوير والتحديث داخل الجامعة تسير بخطى سريعة نحو الانتهاء من كافة المباني، وذلك سعياً إلى تقديم خدمات تعليمية أفضل للطلاب، تتواكب مع التقدم العلمي والتكنولوجي العالمي ؛ تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الجامعات المصرية.

جاء ذلك أثناء الجولة التفقدية التي قام بها الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس ؛ لتفقد مباني كلية الألسن والحاسبات والمعلومات، والتوسعات التي تتم داخل مبنى معهد تكنولوجيا المعلومات فرع جامعة قناة السويس .

ورافق رئيس الجامعة الأستاذ خالد سويلم أمين عام الجامعة، والمهندس عادل ألبير أمين عام الجامعة المساعد، والمهندسة هبة إمام مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية.

بدأ رئيس الجامعة جولته بتفقد مبنى كلية الحاسبات والمعلومات، و الذي يمتد على مساحة إجمالية 1600 م2، ويتكون المبنى من أربعة طوابق، وبه مدخل رئيسي، ومدخل خلفي، و 4 مخارج للطوارئ ، بالإضافة إلى مركز للمعلومات

و 9 قاعات دراسية و 5 معامل ومخازن ومكاتب إدارية و 6 غرف كنترول .

ثم توجه رئيس الجامعة لمبنى كلية الألسن الجديد و الذي يمتد على مساحة إجمالية 1900م2 ، و يتكون من 4 طوابق، وبه مدخل رئيسي ومدخل خلفي و 4 مخارج للطوارئ ، كما يحتوي كل طابق على غرف التشغيل الخاصة بالشبكات والكهرباء، كما يحتوي المبنى كذلك على 10 معامل و 8 قاعات دراسية، و 4 غرف كنترول بالإضافة إلى المكاتب الإدارية والمكتبة ومركز المعلومات .

واختتم رئيس الجامعة جولته بتفقد مبنى معهد الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات، والذي يضم دور ارضي وثلاثة طوابق متكررة بمسطح 2000م2 للدور الواحد و بمسطح إجمالي 8000 م2، و المبنى يتكون من قاعات متعددة الأغراض و4 قاعات محاضرات و8 معامل حاسبات، و مسرح و قاعات ترجمة ومكاتب إدارية وغرف تحكم.

جدير بالذكر أن فريق العمل الذي أشرف على تنفيذ المبنى بالإدارة العامة للشئون الهندسية يضم المهندسين محمد سعد ، أمل شكرى ، إيمان جمعة ، نرمين يوسف ، نجلاء البعلي.