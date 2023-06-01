"الفنون التشكيلية" يُعلن انطلاق برنامج "مشواري" لدعم مهارات الأطفال

أعلن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، موعد انطلاق برنامج "مشواري" لدعم وتنمية المهارات واكتشاف الذات للأطفال، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة،

ويأتى انطلاق برنامج "مشواري" للأطفال من سن 10 الى 14 سنة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (Unicef)، وذلك أيام 11-13- 14 يونيو 2023 بمقر متحف الأمير محمد وحيد الدين سليم.

وفى سياق منفصل اعلن قطاع الفنون التشكيلية، إقامة ورشة لتعليم المكرمية بمركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية، على ان يتم الاشتراك في الورشة من سن 18 سنة فأكثر، وذلك تبدأ يوم الثلاثاء الموافق 6 يونيو 2023 من الساعة الـ1 ظهراً الى الـ 4 عصراً وتقام يوم الثلاثاء من كل أسبوع لمدة شهر.