ads
الجمعة 02 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

عاصفة ترابية تضرب القاهرة وبعض المحافظات وأمطار شديدة

عاصفة ترابية
عاصفة ترابية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تشهد مدينة القاهرة وبعض محافظات الجمهورية حاليا عاصفة ترابية ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق واسعة من البلاد وسقطت الأمطار على مناطق متفرقة.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن تصل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى إلى 40 درجة مئوية، وجنوب الصعيد 43 درجة مئوية.

وأشارت الهيئة إلى أن البلاد تتعرض لمنخفض حراري "خماسيني" يومي الخميس والجمعة الموافقين "1 و2 يونيو 2023"، يصاحبه عاصفة ترابية ورياح جنوبية غربية نشطة تعمل على رفع درجات الحرارة وإثارة الرمال والأتربة على أغلب الأنحاء.

وأضافت الأرصاد، أنه يوجد فرصة لسقوط الأمطار الرعدية بنسبة حدوث "20% تقريبًا"، على السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية والوجه البحري، وتمتد على مناطق من القاهرة الكبرى.

عاصفة ترابية هيئة الأرصاد الجوية