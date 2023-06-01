عاصفة ترابية تضرب القاهرة وبعض المحافظات وأمطار شديدة

الخميس 01/يونيو/2023 - 02:16 م

تشهد مدينة القاهرة وبعض محافظات الجمهورية حاليا عاصفة ترابية ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق واسعة من البلاد وسقطت الأمطار على مناطق متفرقة.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن تصل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى إلى 40 درجة مئوية، وجنوب الصعيد 43 درجة مئوية.

وأشارت الهيئة إلى أن البلاد تتعرض لمنخفض حراري "خماسيني" يومي الخميس والجمعة الموافقين "1 و2 يونيو 2023"، يصاحبه عاصفة ترابية ورياح جنوبية غربية نشطة تعمل على رفع درجات الحرارة وإثارة الرمال والأتربة على أغلب الأنحاء.

وأضافت الأرصاد، أنه يوجد فرصة لسقوط الأمطار الرعدية بنسبة حدوث "20% تقريبًا"، على السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية والوجه البحري، وتمتد على مناطق من القاهرة الكبرى.