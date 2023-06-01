أمطار متقطعة على دمياط وطوارئ لمواجهة الطقس السيئ

شهدت محافظة دمياط اليوم الخميس ، موجة من الطقس السيئ حيث شهدت شوارع محافظة دمياط هطول أمطار متقطعة ،علي شوارع المحافظة، تسببت في غرق بعض الشوارع في المحافظة وتعطيل حركة السير نسبيا في المدن والقرى .

من جانبها وجهت الدكتورة منال عوض محافظ إخطار الوحدات المحلية للمراكز والمدن للتعامل مع الأمطار . استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية عدد 13 سفينة ، بينما غادر عدد 11 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 33 سفينة .

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وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 14845 طن تشمل : 3700 طن رمل و 2200 طن يوريا صب و 4550 طن ملح و 4395 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 78282 طن تشمل : 8791 طن خردة و 1617 طن نواتج تقطير و 15083 طن فول صويا و 9703 طن كسب فول صويا و 7820 طن ابلاكاش و 1099 طن خشب زان و 18248 طن ذرة و 1000 طن كسب عباد و 11843 طن قمح و 3078 طن بضائع متنوعة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1782 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 275 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3257 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 146649 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 192045 طنًا .

كما غادر عدد 2 قطار بعد أن فرغا عدد 50 حاوية 40 قدم قادمين من الاسكندرية و أكتوبر ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5215 شاحنة .