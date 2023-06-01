حادث مروع| بالفيديو والصور.. اشتعال ميكروباص أعلى الطريق الأوسطي بأكتوبر

حصلتْ “ البوابة نيوز ”، علي صورًا جديدةً لحادثِ الطريقِ الأوسطيِ المروعِ الذي وقعَ اليومِ الخميس، وخلفَ وراءهُ 11 ضحية، تشمل 9 حالاتِ وفاةِ ومصابين اثنين، إثرَ اشتعالِ النيرانِ في سيارةِ ميكروباصِ أعلى الطريقِ الأوسطيِ بعد كوبري المشاةِ اتجاه الفيومَ بجوارِ مساكنِ أبناءِ الجيزةَ بنطاقِ مدينةِ 6 أكتوبرَ .

وكشفتْ المعاينةُ الأوليةُ للحادثِ، أنَ سببَ الحريقِ هوَ تصادمُ سيارةِ نقلٍ ثقيلٍ بالميكروباص منْ الخلفِ حيثُ مكانُ تواجدِ أسطوانةِ الغازِ، وعقبَ وقوعِ التصادمِ، انقلبَ الميكروباص وانفجرتْ أسطوانةُ الغازِ؛ بسببِ قوةِ التصادمِ معَ الانقلابِ .

وأشارتْ التحرياتُ الأوليةُ للحادثِ، إلى أنَ قائدَ السيارةِ الميكروباص كانَ يسيرُ في الحارةِ اليسرى للطريقِ، ثمَ انتقلَ فجأةِ للحارةِ اليمنى، ليصطدم بسيارة نقلٍ ثقيلٍ، أكملتْ مسيرها عقبَ التصادمِ وجاري ملاحقتها .

قرارات النيابة

وانتقلَ فريقُ جهاتِ التحقيقِ بالنيابةِ العامةِ بالجيزةِ، لمعاينةِ حادثِ اشتعالِ سيارةِ ميكروباصِ عقبَ وقوعِ تصادمٍ معَ سيارةِ نقلٍ، على الطريقِ الأوسطى، بنطاقِ مدينةِ أكتوبرَ، أمامَ مساكنِ أبناءِ الجيزةَ.

واستعلمتْ النيابةُ العامةُ عنْ الحالةِ الصحيةِ للمصابينَ لسماعِ أقوالهمْ ، كما أمرتْ بتوقيعِ الصفةِ التشريحيةِ للضحايا ، والتصريحُ بدفنهمْ عقبَ اتخاذِ كافةِ الإجراءاتِ القانونيةِ اللازمةِ ، وطلبَ ما وصلتْ إليهِ تحرياتُ المباحثِ وإدارةِ الحمايةِ المدنيةِ حولَ الحادثِ .

كما أمرتْ النيابةَ بسحبِ عينةِ DNA منْ ضحايا حريقِ الميكروباصِ، للتعرفِ على المجهولينَ منهمْ بعدما محتْ النيرانُ ملامحهمْ والتهمتْ أوراقهمْ الشخصيةَ .

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وتلقتْ غرفةَ عملياتِ النجدةِ بمديريةِ أمنِ الجيزةَ بلاغا بوقوعِ حادثِ اشتعالِ النيرانِ بسيارةِ ميكروباصِ أعلى الطريقِ الأوسطيِ بعد كوبري المشاةِ اتجاهُ الفيومَ بجوارِ مساكنِ أبناءِ الجيزةَ بنطاقِ مدينةِ 6 أكتوبرَ، وعلى الفورِ انتقلتْ الأجهزةُ الأمنيةُ مدعومةً بسياراتِ الإسعافِ والإطفاءِ وبالفحصِ تبين اشتعالَ النيرانِ بسيارةِ ميكروباصٍ، وجرى نقلُ جثامينِ المتوفينَ إلى ثلاجةِ مستشفى أكتوبر المركزيِ تحتَ تصرفِ النيابةِ العامةِ فيما تمَ نقلُ المصابينَ إلى ذاتِ المستشفى لتلقي العلاجِ اللازمِ .

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