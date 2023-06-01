الكشف على 1798 حالة طبية ضمن قوافل مجلس القبائل والعائلات بالإسماعيلية.. بالصور

نظم مجلس القبائل والعائلات المصرية، صباح امس الأربعاء، بالتعاون مع مجلس الوزراء، وجامعة قناة السويس، وجمعية مصر الخير، قافلة طبية مجانية تشمل جميع التخصصات، بمنطقة عرب أبو قاسم، التابعة لمدينة القصاصين الجديدة في الإسماعيلية، في إطار دعم مجلس القبائل والعائلات المصرية للقطاع الصحي، ودعم الأهالي بالقرى الأكثر احتياجا، بجميع نجوع وضواحي محافظة الإسماعيلية.

ونظم المجلس مع القافلة الطبية، قافلة غذائية بمشاركة مؤسسة بنك الطعام ونبض الحياة تستهدف بعض الأهالي الأكثر احتياجا داخل القرى، تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن النهوض بمستوى الخدمة الطبية والعلاجية، وبذل أقصى الجهود من كل أجهزة الدولة لتوفير الخدمة الطبية والعلاجية، لجميع المواطنين.

وقال مجلس القبائل العربية والعائلات المصرية في بيان صحفي أن المبادرة من أنجح المبادرات في دعم الأهالي من البسطاء والقري الاكثر احتياجا.

وأضاف البيان أن القافلة متخصصة في كافة التخصصات الطبية كالعيون والأسنان مزودة بأحدث الأجهزة والباطنة والنساء الي جانب توفير كافة الأدوية اللازمة للحالات التي تحتاج للعلاج، مما ساهم في رسم القرحة علي وجوه الأهالي.

وقال الدكتور "محمد شعبان" منسق عام القوافل الطبية بمجلس الوزارء، أن القافلة الطبية نجحت في الكشف على 1798 مريض في كافة التخصصات الصحية خلال وجودها في مركز ومدينة القصاصين التابعة لمحافظة الإسماعيلية.

وأشار “ شعبان” ان القافلة وقعت الكشف على: 106 حالة في تخصص الباطنة، و 34 حالة بقسم الأنف والأذن، و 66 حالة تخصص جلدية، و 22 حالة نساء وتوليد، و 14 حالة بقسم الصدر، 7 حالات قسم القلب، و 585 في تخصص الفم والأسنان، و 110 حالة بقسم العظام، و 15 حالة بقسم العظام.

كما نجحت القافلة في الكشف على: 100 طفل في عيادة الأطفال، و 225 حالة تثقيف الصحي، وقد وقعت مؤسسة مصر الخير الكشف على 246 في تخصص الرمد والعيون، وعمل 123 نظارة طبية، وتحويل 45 مريض لإجراء العمليات الخاصة بهم.

وقال البيان إن المجلس يعتمد علي الوصول الي الأهالي البسطاء في مناطقهم داخل القري البسيطة، لرفع العبء عنهم من تحمل نفقات المواصلات أو التوجه لاي من العيادات الخاصة والمستشفيات بمبالغ طائلة.

وأشار إلي أنه يتم إجراء كشف العيون وتنفيذ نظارات طبية للحالات حال احتياجها لنظارة طبية، مع توزيع عدد من العبوات الغذائية علي الاهالي فور انتهاء القافلة الطبية.

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