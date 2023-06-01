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الجمعة 02 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الممتاز وكأس مصر.. تعرف على مباريات سموحة خلال شهر يونيو الجاري

أحمد سامي ،المدير
أحمد سامي ،المدير الفني لفريق سموحة
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يستهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة ،بقيادة أحمد سامي ،أولى مبارياته الرسمية خلال شهر يونيو الجاري ،بمواجهة طلائع الجيش في الدوري الممتاز .

طلائع الجيش وسموحة :
يحل سموحة ضيفاً على طلائع الجيش ،يوم ٣ يونيو الجاري ،على ملعب الأخير ،ضمن منافسات الجولة رقم ٣٠ من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز .

سموحة وسيراميكا كليوباترا :
يستضيف سموحة نظيره سيراميكا كليوباترا ،يوم ٧ يونيو الجاري ،على ملعب استاد الإسكندرية ،ضمن منافسات الجولة رقم ٣١ من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز .

كأس مصر :
النجوم وسموحة
يواجه سموحة نظيره النجوم ،يوم ٢٤ يونيو ،ضمن منافسات دور الـ ١٦ بكأس مصر .

بيراميدز وسموحة :
يختتم سموحة مباريات شهر يونيو ،بمواجهة بيراميدز ،يوم ٢٨ ،ضمن منافسات الجولة رقم ٣٢ من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز .

والجدير بالذكر أن سموحة يحتل المركز العاشر برصيد ٣٥ نقطة بجدول الترتيب العام بمسابقة الدوري الممتاز .

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