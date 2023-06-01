بالصور.. التجهيزات الأخيرة لحفل زفاف ولي العهد الأردني

نشرت وكالة الأنباء الأردنية، التجهيزات الأخيرة لحفل زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله والفتاة السعودية رجوة بنت خالد، في قصر زهران في العاصمة عمّان.

ويعتبر هذا القصر واحد من أقدم القصور الملكية الأردنية، وأقيمت فيه العديد من حفلات الزفاف الملكية، مثل حفل زفاف الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا منذ 30 عاما في يونيو 1993، وأيضا زفاف الملك الراحل الحسين بن طلال والملكة نور.

ويشارك في الحفل عدد من قادة دول العالم والشخصيات العامة، مثل الأمير وليام، أمير ويلز، نجل الملك البريطاني تشارلز الثالث، وزوجته كيت، والرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، وسلطان بروناي حاج حسن البلقية، والملك ويليام ألكسندر ملك مملكة هولندا.