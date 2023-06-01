افتتاح قسم الأشعة المقطعية والعلاج الإشعاعي بأورام الأقصر

شهد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، افتتاح قسم الأشعة المقطعية والعلاج الإشعاعي بمستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال بمحافظة الأقصر، والذي جاء استمرارًا لدعم قطاع الصحة، وفي إطار التعاون المستمر بين مؤسسة شفاء الأورمان والبنك الأهلي المصري.

وتم تجهيز القسم بمنحة تجاوزت قيمتها 133 مليون جنيها، بأحدث الأجهزة لكي يتلقى المرضى المصابين من الأطفال والكبار بالسرطان العلاج الإشعاعي كجزء من بروتوكولات العلاج المستخدمة أثناء علاج السرطان، كما يستخدم جهاز العلاج الإشعاعي في عدة أسباب تشمل العلاج الوحيد للسرطان، قبل الجراحة لتقليص الورم السرطاني، بعد الجراحة لمنع أي خلايا سرطانية متبقية، كذلك مع علاجات أخرى مثل العلاج الكيميائي لتدمير الخلايا السرطانية وفي الحالات المتقدمة من السرطان للتخفيف من الأعراض كعلاج تلطيفي.

حضر الافتتاح، كلا من الدكتور خالد النوري، رئيس مجلس أمناء مؤسسة شفاء الأورمان، والمهندس حسام القباني رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، ومحمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، ونيرمين شهاب الدين رئيس التنمية المجتمعية بالبنك الأهلي، وأعضاء مجلس إدارة جمعية الأورمان ولفيف من رؤساء الأقسام المختلفة بالمستشفى.

وأكد محمود فؤاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، اعتزازه بدور البنك الأهلي المصري وشراكته مع مؤسسة شفاء الأورمان، مشيدًا بالدعم المتواصل للبنك الأهلي المصري لمستشفى شفاء الأورمان، ومستشفى أورام الأطفال، وكذلك دعم مسيرة المستشفى في تقديم الخدمات الطبية المجانية لجميع أبناء الصعيد لتخفيف الأعباء عنهم والوصول إلى الهدف المنشود "صعيد بلا سرطان"؛ مضيفًا أن تلك المستشفى تعد من أكبر المستشفيات التي تخدم آلاف المرضى سنوياُ في صعيد مصر وبالأخص في المحافظات الجنوبية كسوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر والوادي الجديد، إضافة إلى إنها من المستشفيات التعليمية والعلاجية التي تضم أفضل الكفاءات من الأطباء وهيئة التمريض والإداريين، والتي تتوجه إليها خطط التطوير سعيًا لرفع كفاءة الخدمة المقدمة بها للمرضى وعلى رأسها سرعة تشخيص المرض وتقليل قوائم انتظار المرضي وهو ما يدعم خطط الدولة في هذا الشأن ويتوافق مع رؤية مصر 2030 في توفير أفضل رعاية صحية للمواطن المصري، بالإضافة إلى تهيئة أفضل المعايير الصحية والتعليمية والبحثية.

وعقب الافتتاح، أكدت نيرمين شهاب الدين سعي البنك الأهلي المصري الدائم لاستكمال مساهماته لدعم مستشفى شفاء الأورمان، حيث يعد القطاع الصحي أحد أهم المجالات التي يحرص البنك على أداء دوره في دعمه لارتباطه بشكل مباشر ووثيق بحياة وصحة المصريين، والتي توليها الدولة أولوية هامة وتدرجها ضمن خطط التنمية ورؤية مصر 2030، وبالتالي سارع البنك الأهلي المصري في المشاركة في تجهيز المستشفى وإنشاء قسم الأشعة المقطعية وتوفير جهاز العلاج الإشعاعي بمنحة تجاوزت قيمتها 133 مليون جنيها.

وتُعد مستشفى شفاء الأورمان، أول مؤسسة طبية متخصصة لعلاج أورام الأطفال بالمجان في صعيد مصر، بالإضافة إلى توفيرها البيئة التعليمية والتدريبية والبحثية المتكاملة، وبرامج التوعية العامة والاكتشاف المبكر من أجل خفض معدل الوفيات وتخفيف المعاناة عن مرضى السرطان وأسرهم.

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