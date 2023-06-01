"مياه قنا": حصول توسعات محطة معالجة صرف صحي الصالحية علي شهادة TSM.. صور

أعلن المهندس رجب عرفة خليل، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، حصول توسعات محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالصالحية بقنا، على شهادة الإدارة الفنية للتنمية المستدامة TSM لأول مرة بعد رفع كفاءة المحطة بتكلفة مالية تقدر بنحو ٤٥ مليون جنيه.

وأوضح عرفة، أن المحطة تعمل بطاقة تصميمة ٥٥ ألف متر مكعب/يوم، لخدمة ما يزيد عن ٢٠٠ ألف مواطن من سكان مدينة قنا، بخلاف المنشآت الحكومية والمنشآت التجارية الخاصة، وتقوم المحطة بمعالجة مياه الصرف الصحي من شرق مدينة قنا ومنطقة المنشية وبعض قري الجبلاو.

وأشار، إلي أن تلك الشهادة تُمنح طبقا للإجادة فى 5 ملفات وهى المعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل، وتوافر المعايير الخاصة بالصيانة الدورية، وإجراءات السلامة و الصحة المهنية، ومعايير الموارد البشرية المتمثلة فى مدى تقييم أداء العاملين و قطاع المعامل.

وقام بإجراء التفتيش علي المحطة ومنحها الشهادات خبراء التنمية الفنية المستدامة TSM بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وقدم رئيس الشركة، الشكر للجنة التفتيش وهنئ فريق العمل بالمحطة علي المجهود المبذول لتأهيل المحطة وحصولها علي شهادة التنمية الفنية المستدامة TSM.

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