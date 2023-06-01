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الخميس 01 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إصابة 3 شقيقات بتسمم غذائي جراء تناولهم وجبة فاسدة بالبدرشين

أرشيفيه
أرشيفيه
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أصيبت 3 شقيقات بتسمم غذائي جراء تناولهم وجبة فاسدة بقرية أبو رجوان قبلي بدائرة مركز شرطة البدرشين جنوب محافظة الجيزة 

تلقي المقدم محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها حدوث حالات تسمم غذائي جماعي داخل منزل بقرية أبو رجوان قبلي بدائرة المركز.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث تسمم لثلاثة شقيقات هم "دينا ع م" 17 سنة، وشقيقتها "شاهندا" 12 سنة، "ملك" 8 سنوات نتيجة تناولهم وجبة فاسدة جري نقلهم إلي مستشفي البدرشين المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

أبو رجوان قبلي مركز شرطة البدرشين مديرية امن الجيزة مستشفي البدرشين المركزي قرية أبو رجوان قبلي تسمم جماعى 3 شقيقات - وجبة فاسدة