النائب عمرو هندى يطالب زيادة موازنة وزارة الهجرة

قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، إن وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، من الوزارات التي يُعول عليها خلال الفترة المقبلة، ولديها العديد من المهام والملفات الحيوية التي تعمل عليها والمبادرات التي تقوم بتنفيذها على مستوى العالم، خاصة وأن أعداد المصريين بالخارج تمثل دول بالكامل.

وأشار هندى، إلى أنه وفقا للتقارير الأخيرة أعداد المصريين بالخارج تمثل تقريبا من 12 إلى 14 مليون مصري على مستوى العالم، وهذا الرقم ليس بالقليل ومن ثم الوزارة على عاتقها دور كبير خلال الفترة المقبلة، إضافة لما تقوم به من إنجازات خلال الفترة الأخيرة ولكن مطلوب مزيد من التواصل مع الجاليات المصرية على مستوى العالم، على أن يكون بشكل دوري للوقوف على احتياجات المصريين بالخارج وتقديم كل الدعم اللازم لهم.

وأكد عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، أن حل الأزمة الاقتصادية الراهنة سيكون للمصريين بالخارج دور كبير في تجاوز هذه الأزمة، ومن ثم التواصل الدائم معهم وتقديم كل سبل الدعم وبحث مطالبهم أمر ضرورى، وهذا ما يجرى على الأرض ولكن مطلوب مزيد من التواصل، فإلى جانب أن المصريين بالخارج لهم دور كبير في الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة إلا أن عليهم دور أيضا في الترويج للسياحة، وتغيير الصورة لدى المستثمرين والمصنعين ومن ثم دعم الاستثمار الأجنبي بصورة مباشرة.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة زيادة الاعتمادات المالية لموازنة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج في موازنة 2023/ 2024، قائلا:" يجب أن يكون هناك بند مخصص للسفر للقاء الجاليات المصرية في الخارج بشكل دورى ولا يقتصر الأمر على مبادرات فقط او التواصل مع خلال مواقع التواصل او الموقع الرسمي للوزارة، لابد من عقد لقاءات منتظمة مع الجاليات إضافة إلى ما سبق ذكره من أدوات للتواصل.