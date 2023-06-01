مصر تشارك في المؤتمر العالمي للاعبي القادة بعالمية برلين 2023

يشارك لاعبا الأولمبياد الخاص المصري يوسف رمضان وشريف ندا بمشروعين ضمن 60 مشروعا في المؤتمر العالمي للاعبين القادم، والذى يقام تحت شعار “القيادة معا”، وذلك بالعاصمة الألمانية برلين مواكبا للألعاب العالمية الخامسة عشر للأولمبياد الخاص والتي تقام في الفترة من 17 وحتى 25 يونيو بمشاركة 7000 لاعب ولاعبه من 170 دولة .

ويشارك في المؤتمر العالمي 60 دولة من بينهم 9 مشاريع من الإمارات، ومصر، ولبنان، والأردن، والبحرين، وعمان، والمغرب، وتونس،. ويمثل الرئاسة الاقليمية الى جانب اللاعبين نيبال فتنوني مدير عام المبادرات ونهى جاب الله مدير برامج اللاعبين القائدة .

المؤتمر العالمي للرياضيين (GAC) هو عبارة عن منصة يقود فيها رياضيو الأولمبياد الخاص الطريق نحو عالم أكثر شمولاً، وإنها مساحة يطور فيها القادة الرياضيون من جميع مناطق الأولمبياد الخاص السبعة مهاراتهم القيادية، حتى يتمكنوا من تولي أدوار قيادية في الأولمبياد الخاص ومجتمعاتهم وأماكن عملهم.