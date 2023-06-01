الدوري وكأس رابطة الأندية.. تعرف على مباريات الاتحاد السكندري خلال يونيو

تعرف على مباريات الاتحاد السكندري في شهر يونيو خلال مشواره بمنافسات الدوري الممتاز وكأس الرابطة



يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري ،بقيادة الصربى زوران مانولوفيتش ،عدد من المباريات المرتقبة خلال مشواره بمسابقة الدوري الممتاز ، خلال شهر يونيو الجاري .

الزمالك والاتحاد السكندري :

يستهل الاتحاد السكندري مبارياته أمام الزمالك ،والمقرر إقامتها يوم ٥ يونيو ،على ملعب استاد القاهرة الدولي ،ضمن منافسات الجولة رقم ٣٠ من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز .

الاتحاد السكندري والبنك الأهلي :

يستضيف الاتحاد السكندري نظيره البنك الأهلي ،يوم ٩ يونيو الجاري ،على ملعب استاد الإسكندرية ،ضمن منافسات الجولة رقم ٣١ من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

الاتحاد السكندري وبيراميدز في نص نهائي كأس الرابطة:

يختتم الاتحاد السكندري مباريات الشهر الجاري أمام بيراميدز ،يوم ٢٦ يونيو ،ضمن منافسات دور نص نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة .

جدير بالذكر أن الاتحاد السكندري يحتل المركز السابع برصيد ٤٠ نقطة بجدول الترتيب العام بمسابقة الدوري الممتاز.